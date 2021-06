Ehemaliger Blackhawks-Spieler beschreibt Kampf als Missbrauchsvorwürfe ans Licht kommen

Haftungsausschluss für Inhalte: Der folgende Artikel enthält Hinweise auf sexuelle Übergriffe.

Der ehemalige Spieler der Chicago Blackhawks, der behauptet, ein Team-Videotrainer habe ihn 2010 sexuell angegriffen, und ein Teamkollege sagt, er habe mit seiner Familie über den Missbrauch gesprochen und habe 11 Jahre später immer noch mit seinen langfristigen Auswirkungen zu kämpfen.

„Jeder Tag ist ein Work in Progress“, schrieb der Spieler in einer E-Mail an TSN. „Es kommt, wenn ich aufwache und viel schlimmer, wenn ich versuche einzuschlafen, besonders angesichts all der Aktivitäten jetzt. Ich habe es nicht akzeptiert. Es ist im Gange. Ich glaube nicht, dass ich jemals ganz damit leben werde. “

TSN erhielt am Montagmorgen eine Reihe von Kommentaren des Spielers über seinen Anwalt. Die Bemerkungen kamen als Antwort auf Fragen, die TSN am Freitag gesendet hatte.

Die Antworten des Spielers wurden gesendet, bevor die Website The Athletic berichtete, dass die Blackhawks eine unabhängige Untersuchung zu Vorwürfen in Auftrag gegeben haben, wonach der ehemalige Blackhawks-Videotrainer Brad Aldrich in der Saison 2009/10 zwei Spieler sexuell missbraucht habe und dass das damalige Management der Blackhawks dies getan hätte weigerte sich, zur Polizei zu gehen, um Anzeige zu erstatten.

TSN hat Spieler identifiziert, die angeblich von Aldrich missbraucht wurden, verfolgt jedoch die Politik, Opfer von sexuellem Missbrauch nicht ohne deren Erlaubnis zu nennen. In Gerichtsdokumenten wird der Spieler als “John Doe 1” bezeichnet.

Eine zweite Klage gegen die Blackhawks behauptet, das Team habe Aldrich nach dem Verlassen der Blackhawks im Jahr 2010 ein Arbeitszeugnis zur Verfügung gestellt, mit dem er sich zukünftige Hockeyjobs sichern konnte. Im Jahr 2013 wurde er wegen sexuellen Übergriffs auf einen damals 17-jährigen Highschool-Hockeyspieler in Houghton, Michigan, verurteilt.

Die Blackhawks haben ein Gericht gebeten, die Fälle abzuweisen, weil sie nicht innerhalb der entsprechenden Verjährungsfrist eingereicht wurden.

Der ehemalige Blackhawks-Spieler sagte TSN, er habe eine Nachricht an alle anderen Spieler zu senden, die Aldrich zum Opfer gefallen sind, aber Angst haben, sich zu melden.

“Ich würde ihnen sagen, dass es sehr schwer ist, mit dem Schmerz fertig zu werden, aus dem was passiert ist”, schrieb der Spieler. „Aber in dem Moment, in dem Sie aus dem Haus treten, beginnt die Heilung. Es ist sehr erhebend zu wissen, wie viel Unterstützung ich von der Öffentlichkeit und anderen Spielern bekomme.

Der Spieler sagte, er sei sich nicht sicher, was er heute zu Aldrich sagen würde, wenn er ihm gegenübersäße.

“Diese Frage ist zu schwer zu beantworten”, schrieb der Spieler. “Offensichtlich ist es eine Krankheit und ich hoffe, es heilt für ihn und alle anderen.”

Susan Loggans, eine Anwältin des ehemaligen Blackhawks-Spielers, sagte, sie begrüße die Nachricht einer unabhängigen Untersuchung, sagte jedoch, dass sie es seltsam finde, dass das Team die Klage ihres Mandanten wegen eines technischen Details abweisen wollte.

“Sie müssen nicht versuchen, unseren Fall wegen einer Verjährungsfrist abzuweisen”, sagte Loggans. “Wenn sie das Richtige tun wollten, könnten sie erkennen, dass etwas falsch passiert ist, dass es seit 10 Jahren vertuscht wurde und sagen, es ist an der Zeit, das Richtige zu tun.”

“John Doe 1” fordert in seiner Klage 150.000 Dollar. Loggans sagte jedoch, dass die Zahl ein Platzhalter ist und Anwälte nur vorschlagen können, den Geschworenen Schadenersatz zuzusprechen. Sie sagte, der Fall sei wahrscheinlich mindestens 10 Millionen Dollar wert.

Loggans bat am Freitag einen Richter, den Blackhawks zu befehlen, E-Mails, Sitzungsnotizen und anderes Material im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Missbrauch seines Mandanten zu erstellen.

Zu seinen Anträgen gehören: „Personenakten in Bezug auf Bradley Aldrich, einschließlich aller Empfehlungs- oder Empfehlungsschreiben“ und „Alle E-Mails, Telefonnachrichten, Memos oder andere interne Kommunikation in Bezug auf Bradley Aldrich zwischen oder zwischen dem Beklagten, den Blackhawks, Arbeitgebern, Arbeitgebern des Managements und/oder Führungskräfte.

Obwohl NHL-Kommissar Gary Bettman die Missbrauchsvorwürfe der Blackhawks nicht öffentlich angesprochen hat, wird er voraussichtlich heute Nachmittag vor Spiel 1 des Stanley-Cup-Finales eine Pressekonferenz abhalten.