Eddie Kingston wirft WWE-Jabs, nachdem Dynamite aus der Luft geht

AEW-Weltmeister Kenny Omega behielt seinen Titel gegen Jungle Boy in der heute abend Dynamit Hauptveranstaltung. Nach dem Match versuchte Omega, Jungle Boy mit dem Titel zu besiegen, wurde aber von Christian Cage rausgeschmissen. Matt Hardy und Private Party liefen aus und holten fast das Beste aus Christian heraus, aber Hardys Twist of Fate wurde in einen Cage Stop Switch Finisher gekippt. Als Cage sich umdrehte, überholten ihn die AEW Tag Team World Champions Young Bucks.

Omega und ihre Kumpels feierten alle wie Dynamit verlor die Antenne, wurde aber später von Eddie Kingston und Penta El Zero Miedo (die Stühle dabei hatten) rausgeschmissen. Kingston und Penta werden nächste Woche Matt und Nick Jackson in einem Spiel ohne Titel treffen. Wenn Penta und Kingston gewinnen, haben sie eine Chance auf die Titel per Tag.

Als sich der Staub gelegt hatte, ging Kingston zum Mikrofon, um sich bei der Live-Menge zu bedanken, und verpasste WWE oder “der Konkurrenz” ein paar Schläge.

„Davon rede ich“, sagte Kingston, als die Menge den Ringern im Ring zujubelte. „Weil die Konkurrenz manchmal nichts von ihren Fans hören will. Oh, ich schätze, ich brenne noch eine Brücke – Überraschung. Meine Damen und Herren, AEW kümmert sich um seine Fans. Denn wir sind nicht hier, um nur Geld zu verdienen. Wir sind jede Woche hier – mit euch Leuten, ohne euch Leute – und wir kommen hierher und wir brechen uns den Arsch. Wir lieben professionelles Wrestling!

„Du hast ein Match zwischen Kenny Omega und meinem Freund Jungle Boy gesehen, den du auf dem anderen Kanal nicht sehen wirst. Auf dem anderen Kanal wirst du keine angesehenen Bildunterschriften sehen. Du wirst keine Leute wie mich und meinen besten Freund sehen (Penta) auf dem anderen Kanal. Und Sie werden nicht das Herz sehen, das jeder in diesem Umkleideraum auf dem anderen Kanal hat. Meine Damen und Herren, ich soll Sie glücklich nach Hause schicken, aber ich rede mit meinem The Fazit ist, wir sind AEW, wir sehen uns am Mittwoch und möchten von Ihnen hören!

AEW Dynamit kehrt nächste Woche zu seinem üblichen Mittwochs-Zeitfenster zurück.