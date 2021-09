DTM-Meisterschaft: Arjun Maini erzielt bestes Ergebnis seiner Karriere in Österreich

Sein bestes Ergebnis in der DTM erzielte Mercedes-AMG Pilot Arjun Maini, der Inder wurde in beiden Läufen auf dem österreichischen Kurs Sechster und Siebter seiner Karriere. Aufgrund von Motorproblemen musste der Inder das zweite Training komplett verpassen, aber trotz seiner begrenzten Laufleistung schaffte es Maini als Dritter, sich für Rennen1 zu qualifizieren.

Der Inder war die meiste Zeit des Rennens in einen intensiven Kampf mit dem ehemaligen Formel-1-Star Alex Albon verwickelt und verpasste schließlich mit einem Schnurrbart einen Top-5-Platz. In Rennen 2 qualifizierte sich Maini für den zehnten Platz, obwohl ihm ein cleverer Boxenstopp erlaubte, im Feld zu kämpfen und das Rennen auf dem siebten Platz zu beenden.

„Für mich persönlich war es ein tolles Wochenende“, sagte Maini. “Das Pech der vergangenen Rennen liegt nun fest hinter mir und ich bekomme langsam eine gute Vorstellung davon, wie es ist, GT-Autos zu fahren. Die erste Saisonhälfte war für mich und mich natürlich eine Lernerfahrung.” jetzt fühle ich mich sicherer, in die Rennen zu gehen und die Ergebnisse spiegeln das gleiche wider.

“GetSpeed ​​​​hat sich auch fantastisch an die DTM angepasst und ich denke, wir sind gut aufgestellt, um die Meisterschaft stark zu beenden. Das Ziel für den Rest der Saison muss ein Podium sein, und ich denke, das Team und ich” sind in der Lage, dieses Ziel zu erreichen.” Die Fortschritte von Maini im Laufe des Jahres waren spürbar und wurden geschätzt. Das Wochenende in Österreich war ein viel besserer Indikator für Mainis Pace in der Serie und er wird nun versuchen, die Saison mit drei verbleibenden Rennwochenenden stark zu beenden.

Die nächste Runde der Meisterschaft findet vom 18. bis 20. September auf der Rennstrecke Assen in Holland in 14 Tagen statt. (ANI)

