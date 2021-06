Dr. Pimple Popper platzt in neuem Video ‘Rotten Meatball’ Schulterzyste cyst

Dr. Pickel Popper enthüllt in einem neuen Video auf Instagram die große Schulterzyste eines Patienten.

Die gesamte Zyste erscheint wie eine “faule Frikadelle” und Dr. P. lässt sogar die Mutter der Patientin genau hinschauen!

Die Fans in den Kommentaren waren so aufgeregt, diesen unkonventionellen Pop zu sehen.

Hautarzt Sandra Lee, MD, auch bekannt als Dr. Pimple Popper, weiß, wie man eine Zyste ausschlägt. Sie hat alle Größen und Arten von Zysten geplatzt, winzig “boba” Kopfzyste zu einem grauen Zyste “Eigelb” zu einem riesigen “dicke und nässende” Zyste. Im Grunde ist sie eine totale Zystenexpertin.

Jetzt in einem neuen Video auf Instagram, sie platzt eine große Zyste in ihrer “faulen Fleischbällchen”-Schulter – und das ist gut so! “Eine familiäre Zyste”, schrieb Dr. Pimple Popper in der Überschrift seines Beitrags. “Dieses Date wurde zu einer echten Familienangelegenheit, als diese Popaholic-Mama mir half. Wie viele von euch würden gerne in dieser Position sein?? ✋🏼 #drpimplepopper #cyst.”

Im Video schneidet Dr. Pimple Popper die Zyste in der Schulter des Patienten mit einem Skalpell, bevor er sie langsam mit seinen Händen zusammendrückt. “Spring uns nicht an!” Dr. P. bettelt, als sie versucht, die Zyste zu entfernen, ohne sie zu platzen (da Sie wissen, sie können unordentlich werden). Dann verwendet sie Pinzette und Schere, um die Zyste vorsichtig zu entfernen.

“Ich bin so froh, dass Sie fertig und fertig sind!” sagt die Mutter des Patienten, als Dr. P. fertig ist.

Fans in den Kommentaren liebten es, zuzusehen, wie Dr. P. um diese Zyste herum arbeitete. “😂😂😂 Ich liebe es!” schrieb ein Benutzer. „Wunderschön“, kommentierte jemand anderes. „Klingt wie ein Lmao von verfaulten Fleischbällchen“, sagte ein Popaholic, und dem stimme ich voll und ganz zu.

Es fehlen nur noch Spaghetti und eine Gabel!

