Doom Eternal fügt mehr bezahlten kosmetischen DLC hinzu, nachdem sichergestellt wurde, dass dies nicht der Fall ist

Trotz der Zusicherung, dass Doom Eternal keinen bezahlten kosmetischen DLC hinzufügen würde, sind jetzt zwei weitere Packungen zum Kauf erhältlich. VGC, diese beiden Packungen – die Kosmetikpackung DOOMicorn Master Collection und der Kosmetikpackung der Serie Eins – sind jetzt für PC, Xbox und PlayStation erhältlich und kosten 4,99 USD bzw. 8,99 USD.

Vor dem Start von Doom Eternal antwortete Creative Director Hugo Martin auf a Facebook Kommentar Bestätigung, dass das Spiel “kein Geschäft” haben würde. “Kein Geschäft”, schrieb Martin. „Nichts, was Sie in Eternal mit XP freischalten können, hat nichts mit Spielerfähigkeiten oder Inhalten zu tun, die sich ohnehin auf Ihr Spiel auswirken würden. Das einzige, was Sie mit XP freischalten können, ist KOSMETIK. Sie haben keinen Einfluss auf Ihre Spielweise, sie sehen einfach frisch aus.

„Eternal ist ein 60-Dollar-Spiel, kein kostenloses oder mobiles Spiel. Wir bieten Ihnen ein umfassendes, kostenloses Erlebnis nach Ihren Wünschen. Das Freischalten von Skins mit XP ist Teil der Erfahrung, wenn Sie sich dafür interessieren diese Dinge oder du kannst es komplett ignorieren und es wird deine Erfahrung überhaupt nicht beeinträchtigen und es ist alles kostenlos. “

Diese beiden Packungen sind auch nicht die ersten kosmetischen DLCs, die verfügbar sind, weil das Rip ‘N Tear Pack kam einige Monate nach seinem Start heraus. Dies waren jedoch Artikel, die ursprünglich einen Anreiz zur Vorbestellung darstellten, sodass sie nicht zu negativ waren. Wie beim Rip ‘N Tear Pack wurden viele Gegenstände aus den neu veröffentlichten Paketen den Spielern zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte von Doom Eternal kostenlos oder im Rahmen einer Aktion angeboten, sind aber jetzt als volles Paket erhältlich.

Doom hat für DLC in Form von Erweiterungen bezahlt, die als The Ancient Gods Part 1 & 2 bekannt sind, und diese wurden trotz ihrer Schwierigkeiten allgemein gut aufgenommen.

Doom Eternal ist auf Xbox Game Pass verfügbar, und Microsoft hat seitdem seine Muttergesellschaft ZeniMax Media übernommen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass all diese Änderungen zu dieser Entscheidung geführt haben. IGN hat Bethesda um einen Kommentar gebeten.

