Dominic Thiem und Andrey Rublev treten im September in Mexiko-Stadt auf

Die Top 10 Stars Andrey Rublev und Dominic Thiem werden am 16. September in der Arena Ciudad de México in Mexiko-Stadt ein Ausstellungstreffen spielen. Die Organisatoren erwarten 17.000 Zuschauer bei einem weiteren Tennisspektakel nach dem bedeutsamen zwischen Roger Federer und Alexander Zverev ab 2019.

Der Sportdirektor und ehemalige Tennis Showdown-Tennisspieler Nicolas Almagro freut sich, zwei zukünftige No’s präsentieren zu können. 1 Spieler in Mexiko versprechen einen aufregenden Tennisabend vor mexikanischen Fans. Dominic und Andrey gehörten kürzlich zu den besten Spielern der Welt, forderten Rivalen von oben heraus und gewannen bemerkenswerte Titel.

Der Österreicher und der Russe haben sich auf der Tour fünf Mal getroffen, wobei Rublev die letzten drei Spiele gewann, um die Führung zu übernehmen. Sie sind gute Freunde und regelmäßige Trainingspartner geworden, mit einem weiteren spannenden Duell in Mexiko in sechs Monaten.

Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen erzielte Rublev im ATP-Finale im November einen 6: 2, 7: 5-Triumph für seinen einzigen Sieg in London. Andrey verlor einmal den Aufschlag und machte zehn Mal vier Pausen, wobei er 26 Sieger und neun ungezwungene Fehler traf, um die Anzeigetafel zu kontrollieren und die Ziellinie zu überqueren.

Andrey Rublev und Dominic Thiem haben das Treffen in Mexiko-Stadt im September festgelegt.

„Ich habe großartige Dinge gehört und freue mich, nach Mexiko zurückzukehren. Das letzte Mal war bei Acapulco 2018 und es gibt es schon lange.

Ich war 2010 vor 11 Jahren zum letzten Mal in Mexiko-Stadt und wollte schon bald wiederkommen. Ich habe es geliebt, nach Mexiko zu reisen, seit ich jung war. Ich war schon vier Mal in Acapulco, die Leute lieben Tennis dort und es war erstaunlich, als Roger Federer und Alexander Zverev 2019 spielten.

Die Mexikaner wissen viel über Tennis und es ist eine Freude, es zu spielen “, sagte Dominic Thiem. Sportlich haben wir das Glück, zwei Spieler wie Dominic Thiem und Andrey Rublev bei einem solchen Event zu haben. Das befriedigt mich und sollte dem mexikanischen Volk Freude bereiten, denn es wird die Chance haben, die zukünftige Welt Nr. 1 zu sehen.

1 Spieler. Sie haben die Möglichkeit, sie bei diesem besonderen Ereignis in Aktion zu sehen, und ich freue mich sehr “, sagte Nicolas Almagro, Sportdirektor von Tennis Showdown.