Dominic Thiem sagt, dass er vor der Rückkehr der Serbian Open 2021 nur 10% der Höchstform erreicht hat

Dominic Thiem hat in den letzten Wochen kaum einen Tennisschläger gehalten.

Der Österreicher, der nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den US Open an den diesjährigen Australian Open teilnahm, hatte gehofft, mit seiner zweiten großen Trophäe in Folge auf seinem Erfolg bei Flushing Meadows aufbauen zu können.

Dominic Thiem geriet nach seiner Niederlage gegen Grigor Dimitrov in der vierten Runde der Australian Open in einen Anfall

Thiem schien stetige Fortschritte in Richtung seines Ziels zu machen und kam sogar aus einer strengen Prüfung von Körper und Geist gegen den Hausfavoriten Nick Kyrgios mit Bravour heraus.

Es war keine Kleinigkeit, nach zwei Sätzen vor einem feurigen Anwärter, der von einer Partisanenmenge angefeuert wurde, einen Kampf für die Ewigkeit zu schreiben, und Thiems Sieg war eine Absichtserklärung vor seinem Zusammenstoß mit Grigor Dimitrov.

Der 27-jährige Österreicher kam jedoch seltsamerweise gegen den Bulgaren aus dem Ruder und sah schließlich, wie sein Feldzug nach einem 4: 6, 4: 6, 0: 6-Sieg in Rauch aufging.

Er folgte seiner Niederlage bei den Australian Open mit einem Viertelfinale in Doha und einer schockierenden Niederlage in der ersten Runde gegen den unangekündigten Südafrikaner Lloyd Harris in Dubai.

Die Pechsträhne deutete auf einen Zusammenbruch hin und Thiem entschied sich, sich für eine Weile vom Tennis fernzuhalten, indem er so viel kassierte. Er zog sich von den prestigeträchtigen Miami Open zurück, dem ersten Masters 1000-Event des Jahres, und betonte die Notwendigkeit “zurücksetzen”.

Durch den plötzlichen Formverlust fiel der Österreicher auch auf den 4. Platz in der Gesamtwertung zurück. Er später nahm von des nächsten Monte-Carlo-Masters, das die Sandplatzsaison ankündigt, und behauptet, er sei noch nicht bereit, an Wettkämpfen teilzunehmen.

Jetzt hat ein Tennisautor den Österreicher zitiert, wenn auch scherzhaft, dass er nur ist “um 10%” seiner überlegenen Form.

Thiem sagt, er bleibt auf sein Hauptziel konzentriert – Nadal bei Roland Garros 2021 zu schlagen

Thiem sagte jedoch, er sei entschlossen, sein Trainingsdefizit in den letzten Wochen auszugleichen und seinen Rhythmus vor den French Open zu finden.

Die Nummer 4 der Welt hat auch gesagt, er erwäge eine Rückkehr nach Belgrad und werde die Veranstaltung nutzen, um bei Roland Garros seine beste Form zu finden. Er sagte, er konzentriere sich in diesem Jahr immer auf sein Hauptziel, die letzte Hürde bei Roland Garros zu überwinden.

Thiem sagte kürzlich in einem Interview, er habe erwogen, Rafael Nadal in diesem Jahr bei Roland Garros zu schlagen. Der Österreicher verlor 2018 und 2019 zwei aufeinanderfolgende Roland Garros-Finale gegen den “King of Clay” und will sich in diesem Jahr erholen.

