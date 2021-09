Dominic Thiem erklärt, warum Daniil Medvedev beim US Open-Titel 2021 einen Vorteil gegenüber Novak Djokovic hat

Als zweitgesetzter bei den US Open zählt Daniil Medvedev zu den Favoriten auf den Sieg beim Grand Slam auf Hartplatz. Obwohl einige der Top-10-Samen in der Kategorie der Männer Schock-Outings erlitten haben, hat der Russe seine Gegner bisher dominiert. Tatsächlich hat er im Turnier vor dem Viertelfinale noch keinen Satz verloren.

Dominic Thiem verpasst die US Open, in diesem Jahr wird ein neuer Champion geboren. Bei einem kürzlichen Auftritt unterstützte der Österreicher die Nummer 2 der Welt, um erneut das Finale zu erreichen.

Dominic Thiem unterstützt Daniil Medvedev als Finalist der US Open

Thiem hatte letztes Jahr einen denkwürdigen Lauf in Flushing Meadows. Er besiegte Felix Auger-Aliassime, Alex De Minaur und Medvedev selbst, bevor er im Finale gegen Alexander Zverev antrat. Obwohl der Deutsche die ersten beiden Sätze gewann, feierte Thiem ein Comeback und gewann seinen ersten Grand Slam in fünf Sätzen.

Eine Handgelenksverletzung Anfang des Jahres zwang ihn jedoch, sich von den diesjährigen US Open zurückzuziehen. Während sich der Österreicher erholt, tritt er im Tennis Channel als Analyst für seine diesjährige Berichterstattung über das Grand-Slam-Finale auf.

Angesprochen auf Medvedev meint Thiem, sein Weg ins Finale sei für andere Spieler relativ einfacher. Daher unterstützte er den Russen dabei, sein zweites US-Open-Finale innerhalb von drei Jahren zu erreichen. Er bemerkt, „Er ist immer noch meine beste Wahl. Möglicherweise hat er einen etwas einfacheren Weg ins Finale, da er gegen van de Zandschulp als Felix oder Alcaraz antreten muss. So könnte er in einem möglichen Finale ein bisschen cool werden.

Thiem erwähnte auch die Schwierigkeit des Wegs von Novak Djokovic ins Finale, was Zweifel an seinem Bestreben aufkommen lassen könnte, Geschichte zu schreiben. “Während Nole, Brooksby, möglicherweise Berrettini, dann Sascha und dann Daniil, was ein sehr schwieriger Weg ist”, sagte der 28-Jährige.

Medvedev trifft am 7. September auf Van de Zandschulp

Der Zweitplatzierte trifft im Viertelfinale am Dienstag, 7. September, auf Botic Van de Zandschulp. Angesichts seiner aktuellen Form wird erwartet, dass Medvedev der Favorit auf das Halbfinale ist.

05.09.2021; Flushing, NY, Vereinigte Staaten; Daniil Medvedev aus Russland trifft Daniel Evans (nicht abgebildet) aus Großbritannien am siebten Tag des US Open Tennisturniers 2021 im USTA Billie Jean King National Tennis Center. Obligatorischer Kredit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Allerdings wird die niederländische Qualifikation in diesem Spiel kein Kinderspiel. Er überraschte den auf Platz acht gesetzten Casper Ruud und den auf Platz elf gesetzten Diego Schwartzman, um auf atemberaubende Weise die letzten Acht zu erreichen. Daher muss Medvedev auf Trab bleiben, um einen weiteren großen Umbruch bei seiner Suche nach einem ersten Grand Slam zu vermeiden.

