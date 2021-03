Dominic Thiem bezeichnet Tiger Woods als einen der größten Sportler aller Zeiten

Dominic Thiem hatte keinen guten Start in die Tennissaison 2021. Der österreichische Spieler konnte sich nicht einmal für das Viertelfinale der Australian Open 2021 qualifizieren und verlor in der ersten Runde des Meisterschafts-Tennisplatzes in Dubai. Infolgedessen verlor er wertvolle Punkte und belegt nun den vierten Platz in der ATP-Rangliste.

In einem kürzlich durchgeführten Interview enthüllte Dominic Thiem die Namen der Athleten, von denen er am meisten inspiriert ist.

Interessanterweise gab es in einer Liste, die aus seinem Idol Roger Federer, Michael Jordan, Diego Maradona und Rafael Nadal bestand, einen Namen, den er vergessen hatte hinzuzufügen. Später gab er jedoch nicht nur den Namen der Ikone an, sondern gab auch zu, dass er zu seinen Top 5 Athleten aller Zeiten gehören würde. Dieser Athlet ist keine andere als die Golflegende Tiger Woods.

“Ups! Großer Fehler, ich habe Tiger Woods vergessen. Tatsächlich ist er ein Kandidat für die Top 5. Ja, ich habe viele Turniere im Fernsehen gesehen.” erwähnt Thiem im Interview.

Tiger Woods ist wohl einer der größten Sportler aller Zeiten. Die amerikanische Legende hat während seiner Karriere 15 große professionelle Golfmeisterschaften und 82 PGA Tour-Events gewonnen.

“Er ist einer der erfolgreichsten Golfer” – Dominic Thiem auf Tiger Woods

Thiem fuhr fort, dass Woods einer der erfolgreichsten Golfer in der Geschichte des Sports ist. Er betonte auch, dass er zu den bestbezahlten Athleten der Welt gehöre.

“Er ist einer der erfolgreichsten Golfer in der Geschichte des Sports, er ist einer der bestbezahlten Athleten der Welt.” fügte der Gewinner der US Open 2020 hinzu.

Obwohl Dominic Thiem bei den Miami Open 2021 nicht spielt, hofft er, bald wieder auf dem Feld zu sein. Es steht eine Lehmsaison bevor, und Thiem wird sicherlich die anderen dort übertreffen wollen. Kann Thiem 2021 einen Grand Slam gewinnen?

