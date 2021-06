Dole Fresh Packed Blueberries wird aufgrund einer möglichen Kontamination durch einen Parasiten, der Durchfall verursacht, zurückgerufen: CFIA

WINNIPEG – Die Canadian Food Inspection Agency (CFIA) warnt Käufer, die von Dole verpackte frische Blaubeeren gekauft haben, diese nicht zu essen, da die Beeren möglicherweise mit einem Parasiten kontaminiert sind, der Durchfall verursacht. Die CFIA teilte am Freitag mit, dass Save-On-Foods verpackte frische Blaubeeren der Marke Dole wegen einer möglichen Cyclospora-Kontamination zurückgerufen habe. Eine Liste der zurückgerufenen Produkte finden Sie hier online. (Quelle: Canadian Food Inspection Agency) Gemäß Zentren für Katastrophenschutz und -prävention, Cyclospora ist ein mikroskopisch kleiner Parasit, der eine Darminfektion verursacht, die Durchfall und manchmal explosiven Stuhlgang verursacht. Andere Symptome sind Magenkrämpfe und Übelkeit. “Einige Menschen werden überhaupt nicht krank, während andere starke Bauchschmerzen haben. Nur wenige Menschen werden ernsthaft krank”, heißt es in einer Erklärung des CFIA. Er sagte, dass mit Cyclospora verseuchte Lebensmittel nicht schlecht aussehen oder riechen, aber trotzdem krank machen können. Die CFIA hat erklärt, dass Personen, die die zurückgerufenen frisch verpackten Blaubeeren von Dole gekauft haben, diese nicht essen sollten. “Überprüfen Sie, ob Sie die zurückgerufenen Produkte in Ihrem Haus haben”, sagte die CFIA. “Zurückgerufene Produkte müssen entsorgt oder an das Geschäft zurückgegeben werden, in dem sie gekauft wurden.” Obwohl keine Krankheiten im Zusammenhang mit Blaubeeren gemeldet wurden, hat die CFIA festgelegt, dass jeder, der nach dem Verzehr krank wird, seinen Arzt anrufen sollte. Der Rückruf gilt für Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Yukon und möglicherweise landesweit. Laut CFIA wurde der Rückruf durch Testergebnisse im Rahmen einer von der Behörde durchgeführten Untersuchung zur Lebensmittelsicherheit ausgelöst. Er sagte, dass aufgrund der Untersuchung weitere Produkte zurückgerufen werden könnten. READ Porsche: Ein weiteres Motorproblem: vermutete Manipulation! - Wirtschaft

