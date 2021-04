Diese mysteriösen Steinstrukturen in Saudi-Arabien sind älter als die Pyramiden

Tausende monumentale Strukturen, die in Saudi-Arabien aus Felswänden gebaut wurden, sind älter als die ägyptischen Pyramiden und alten Steinkreise Großbritanniens – was es möglicherweise zur ersten rituellen Landschaft macht, die jemals identifiziert wurde, sagen Forscher.

Eine am Donnerstag in der Zeitschrift Antiquity veröffentlichte Studie zeigt, dass die mysteriösen Strukturen in der Wüste im Nordwesten Saudi-Arabiens – vom arabischen Wort für “Rechteck” “Mustatils” genannt – etwa 7.000 Jahre alt sind. Es ist viel älter als erwartet und rund 2.000 Jahre älter als Stonehenge in England oder die älteste ägyptische Pyramide.

“Wir sehen sie als monumentale Landschaft”, sagte Melissa Kennedy, Archäologin an der University of Western Australia in Perth und Autorin der Studie. „Wir sprechen von über 1.000 Mustatils. Diese Dinge liegen auf 200.000 Quadratkilometern [77,000 square miles]und sie sind alle sehr ähnlich in ihrer Form … also ist es vielleicht der gleiche Glaube oder das gleiche rituelle Verständnis.

Der “Kopf” eines Mustatils besteht aus einer größeren Steinmauer und enthält eine kleine Nische oder Kammer; Forscher fanden Tierknochen in mindestens einer der Kammern, was darauf hindeutet, dass sie zur Opfergabe von Tieren verwendet wurden. AAKSA und Royal Commission for AlUla / Antiquity

“Es muss auf einem sehr großen Gebiet ein hohes Maß an Kommunikation gegeben haben, denn die Art und Weise, wie sie gebaut wurden, wurde den Menschen mitgeteilt”, sagte der Hauptautor Hugh Thomas, Archäologe an derselben Universität.

Die Forschung wird von der Royal Commission for AlUla finanziert, die von der Regierung von Saudi-Arabien eingerichtet wurde, um das Erbe der AlUla-Region im Nordwesten des Landes zu bewahren, wo es viele Mustatiles gibt.

Einige der älteren Strukturen sind über 1.500 Fuß lang, aber relativ schmal und oft zusammengeballt. Sie werden normalerweise auf Fels gebaut, oft auf Felsvorsprüngen über der Wüste, aber auch in den Bergen und in relativ niedrigen Gebieten.

Die einfacheren Mustatils wurden hergestellt, indem Steine ​​in niedrigen Mauern gestapelt wurden, die einige Fuß hoch waren, um lange Rechtecke zu bilden, mit einer dickeren “Kopf” -Wand am oberen Ende und einem schmalen Eingang auf der gegenüberliegenden Seite. Forscher glauben, dass sie gebaut wurden, um eine Prozession von Anfang bis Ende zu führen. Sie fanden aber auch viele Schnurrbärte, die viel komplexer waren als ursprünglich angenommen und Säulen, stehende Steine ​​und kleinere “Zellen” von Felswänden enthielten. Kennedy und Thomas schätzen, dass ein von ihnen untersuchter Mustatil durch Bewegen von über 12.000 Tonnen Basaltgestein gebaut wurde – eine entmutigende Aufgabe, deren Fertigstellung Dutzende von Monaten gedauert haben muss.