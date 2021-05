Dies sind die Staaten, die aufgrund eines Rückgangs der Impfungen am stärksten von einem Wiederaufleben von COVID-19 bedroht sind

Ein Apotheker füllt eine Spritze, um am 19. Dezember 2020 an einer Impfstelle im Torrance Memorial Medical Center in Torrance, Kalifornien, eine Dosis des Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoffs für Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front herzustellen. Patrick T. Fallon / AFP über Getty Images

Die Impfraten sind im letzten Monat auf fast die Hälfte ihres Höchststandes gefallen.

In Staaten mit den niedrigsten Pro-Kopf-Impfungen besteht möglicherweise das Risiko eines erneuten Auftretens von COVID-19.

In Wyoming sind weniger als 30% der Menschen vollständig geimpft, die niedrigste Rate im Land.

Die Impfungen im ganzen Land sind gegenüber ihrem Höchststand im letzten Monat um fast 50% gesunken.

Bis Mitte April hat das Land durchschnittlich fast 3,4 Millionen Menschen pro Tag geimpft, aber nur 1,8 Millionen Impfdosen wurden in der vergangenen Woche täglich verteilt.

Da COVID-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zurückgegangen sind, da immer mehr Menschen geimpft werden, befürchten Experten, dass eine Verlangsamung der Impfungen nicht geimpfte Gruppen von Menschen anfällig für Infektionen macht, insbesondere im Sommer, wenn sich Menschen wahrscheinlich in Innenräumen versammeln, um der Hitze zu entgehen. CNN berichtet.

Insbesondere sind Experten besorgt über Staaten mit den niedrigsten Pro-Kopf-Impfraten, darunter Mississippi, Alabama, Louisiana, Arkansas, Wyoming, Idaho, Georgia und Tennessee.

“Wenn wir eine große Anzahl von nicht geimpften Menschen in diesen Staaten haben, könnten wir sehr gut einen Anstieg in diesen Staaten sehen, daher denke ich, dass viele von uns darüber besorgt sind”, sagte Dr. Ashish Jha, Dekan der Brown University School of Public Health Chris Cuomo von CNN sagte CNN am Donnerstag.

Daten Johns Hopkins Universität zeigten, dass weniger als 30% der Menschen in Wyoming vollständig immunisiert sind, was die niedrigste Rate aller Bundesstaaten darstellt, verglichen mit weniger als 40% der vollständig immunisierten Amerikaner die CDC.

Mehr als 60% der amerikanischen Erwachsenen haben mindestens eine Injektion erhalten.

