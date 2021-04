Die USA spalten sich über Impfpässe auf, da das Land die Rückkehr zur Normalität anstrebt Coronavirus

W.Mit dem nahenden Sommer brauchen die Amerikaner dringend ein Gefühl der Normalität, während die Einführung des Covid-19-Impfstoffs fortgesetzt wird. Einige Unternehmen und Gesetzgeber glauben, dass sie eine einfache Lösung haben, die es den Menschen ermöglicht, sich in größerer Zahl wieder zu versammeln: Impfpässe.

Aber wie bei so vielen Problemen in Amerika heutzutage ist es eine Idee, die Amerika trennt.

Unterstützer von Impfpässen sehen eine Zukunft, in der Menschen eine App auf ihren Handys haben, die ihre Impfstoffinformationen enthält, ähnlich der CDC-Papierregistrierungskarte (Centers for Disease Control and Prevention), die ausgegeben wird, wenn niemand geimpft wird. Die Leute haben die App geflasht, wenn sie einen großen Veranstaltungsort für ein Konzert oder ein Sportmatch betreten haben.

Während viele andere Länder die Weitergabe von Impfpässen eingeführt haben oder erwägen, gibt es in einem Land, in dem politische Spaltungen den Glauben an Maskengebrauch, soziale Distanzierung und sogar die Tödlichkeit des Virus festgestellt haben, nicht überraschend, dass es bereits eine politische Kluft darüber gibt, ob Impfstoffe vorhanden sind Pässe sollten überhaupt verwendet werden.

Führer in einigen demokratischen Staaten haben die Idee von Impfpässen bei Großveranstaltungen wie Konzerten und Hochzeiten angenommen.

New York startete seine Excelsior Pass Ende März bei IBM mit der Absicht, die App in Theatern, Sportstadien und Veranstaltungsorten einzusetzen. Die kalifornischen Gesundheitsbehörden gestatten Websites, die prüfen, ob jemand den Impfstoff erhalten oder negativ getestet hat größere Veranstaltungen organisieren. Hawaii ist Job mit mehreren Unternehmen, die über ein Impfpasssystem verfügen, mit dem Reisende die Covid-19-Test- und Quarantäneanforderungen umgehen können, wenn sie geimpft werden.

“Unternehmen haben während dieser ganzen Zeit hier viel Geld verloren, daher gibt es viel zu erholen”, sagte Mufi Hannemann, Präsident und CEO der Hawaii Tourism and Accommodation Association, gegenüber dem lokalen Nachrichtensender. Hawaii News Now. “Wir freuen uns darauf, diese Wirtschaft auf sichere und gesunde Weise voranzubringen.”

Auf der anderen Seite verabschieden immer mehr Staaten Gesetze, die Impfpässe verbieten, und führen Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und des Eingriffs in die Impfentscheidungen der Menschen an.

“Die Regierung sollte von keinem Texas verlangen, dass es einen Impfnachweis vorlegt und private Gesundheitsinformationen preisgibt, nur um seinen täglichen Geschäften nachzugehen”, sagte Gouverneur Greg Abbott, der bestellt dass keine Regierungsbehörde oder Institution, die staatliche Mittel erhält, einen Impfnachweis verlangen sollte.

Die Gouverneure von Mississippi, Florida, Tennessee, Arizona und Indiana haben ähnliche Gesetze verabschiedet oder unterstützt.

Splits haben bereits stattgefunden. Norwegian Cruise Line teilte der CDC beispielsweise mit, dass sie bereit sei, die vollständige Impfung der Passagiere vor dem Einsteigen zu verlangen, aber der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, erwähnt Das Verbot von Impfpässen verbietet einen solchen Haftbefehl.

Die Nova Southeastern University in Fort Lauderdale hat, wie viele Colleges und Universitäten, angekündigt, dass Studenten geimpft werden müssen, bevor sie im Herbst auf den Campus zurückkehren, aber die Schule erwägt dies geh zurück die Richtlinie gemäß der Bestellung von DeSantis.

Obwohl konservative Persönlichkeiten wie Donald Trump Jr., der namens “Invasive” Impfpässe begannen, Demokraten wegen der Unterstützung von Impfpässen in großem Umfang anzugreifen. Das Weiße Haus machte deutlich, dass die Bundesregierung keine Pläne hat, einen Impfpass auszustellen oder Impfstoffe zu verlangen.

“Die Regierung unterstützt jetzt nicht und wir werden kein System unterstützen, bei dem die Amerikaner einen Titel tragen müssen”, sagte Jen Psaki, Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anfang April.

Psaki sagte, das Weiße Haus werde Leitlinien für Unternehmen und Kommunalverwaltungen herausgeben, die Impfpässe einführen möchten.

Impfpässe wurden immer beim Überschreiten nationaler Grenzen verwendet. In einigen Ländern, darunter Brasilien und Ghana, müssen beispielsweise Menschen vor ihrer Einreise gegen Gelbfieber geimpft werden. Und obwohl Impfpässe in den Vereinigten Staaten nicht weit verbreitet sind, sind Impfbefehle und der Nachweis der Impfstoffe, die für ihre Durchführung erforderlich sind, üblich. Viele Schulen verlangen, dass die Schüler eine Vielzahl von Impfstoffen erhalten, während viele Gesundheitssysteme häufig die jährliche Grippeschutzimpfung für Arbeitgeber verlangen.

Die Empfindlichkeit in Bezug auf einen Impfpass ist wahrscheinlich das Ergebnis eines breiteren Zögerns in Bezug auf Impfstoffe. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die Impfskepsis eine parteipolitische Tendenz hat: 30% der Republikaner sagten, sie würden den Impfstoff nicht erhalten, verglichen mit 11% der Demokraten Covid States Projekt.

David Lazer, Professor für Politikwissenschaft an der Northeastern University und Forscher am Covid States Project, sagte, dass “parteipolitische Spaltungen über Verhalten und Politik während der gesamten Pandemie akut waren”, aber Demokraten und Republikaner im Vergleich zu anderen Politikbereichen gleichmäßiger über Impfstoffe verteilt sind Covid-19, wie Maskenabnutzung und soziale Distanzierung.

Der Begriff “Reisepass” könnte auch Menschen von dem Konzept ablenken, sagte Maureen Miller, Epidemiologin an der Columbia University, da dies impliziert, dass für die Überprüfung mehr persönliche Informationen erforderlich sind, die über den Impfstatus hinausgehen. Ein kürzlich Umfrage der Beaumont Foundation bestätigte dies, wobei die Befragten der Republikaner eher für die „Überprüfung“ von Impfstoffen als für einen „Pass“ waren.

Miller sagte, dass die Weltgesundheitsorganisation, die ist Entwicklung Das eigene intelligente Impfstoffzertifikat und die Standards für Impfstoffüberprüfungsprogramme betonten die Unterscheidung zwischen einem Zertifikat und einem Reisepass.

“Ein Reisepass enthält viele persönliche Informationen und ein Impfstoffzertifikat nicht”, sagte Miller. “Es enthält nur die Informationen, die erforderlich sind, um die Tatsache zu vermitteln, dass die Person geimpft wurde.”

Andere Gruppen, darunter die Vaccine Credential Initiative und die Covid-19 Credential Initiative, arbeiten an der Entwicklung von Standards für digitale Impfstoffpässe, um das Vertrauen in Impfstoffüberprüfungsprogramme zu stärken.

Miller sagte, das ultimative Ziel sei die Erreichung einer kollektiven Immunität in den Vereinigten Staaten, wodurch die Notwendigkeit von Impfpässen beseitigt würde, aber die Skepsis im Land überwunden werden müsste.

“Menschen werden sich in großer Zahl und in sozialen Umgebungen erst dann wohl fühlen, wenn wir eine Art kollektive Immunität erreichen. Wenn Sie auf jemanden treffen, besteht das Risiko, dass jemand ansteckend ist. Wenn Sie auf jemanden fallen, der anfällig ist, wird dies stark reduziert”, so Miller sagte. .