Die Scottish National Party verspricht nach dem Wahlsieg ein Unabhängigkeitsreferendum

Die Ergebnisse der Abstimmung am Donnerstag haben das Thema wieder fest auf den Tisch gelegt und die Voraussetzungen für eine Zusammenstoß mit London

In ihrer Siegesrede sagte der schottische Erste Minister Nicola Sturgeon, ihre Scottish National Party (SNP) – die mit Großbritannien brechen will – habe nach dem Gewinn von 64 Sitzen im schottischen Parlament einen “historischen und außergewöhnlichen” Sieg errungen, einem ging die Mehrheit aus .

In Kombination mit den acht von den schottischen Grünen gewonnenen Sitzen kontrollieren die Unabhängigkeitsparteien nun 72 der 129 Sitze im Parlament. Die Konservative Partei gewann 31 Sitze, die Labour Party 22 und die Liberaldemokraten vier Sitze.

Sturgeon sagte, obwohl seine Priorität darin bestehe, “Schottland durch die Pandemie zu führen und die Menschen zu schützen”, beabsichtige seine Partei dennoch, ein zweites Referendum darüber zu fordern, ob die Vereinigung von 300 Jahren des Landes mit England beendet werden soll.

Sturgeon warnte auch, dass “jeder Westminster-Politiker”, der versucht, sich einem Referendum zu widersetzen, “nicht mit der SNP kämpft, Sie wählen einen Kampf mit den demokratischen Wünschen des schottischen Volkes”.

Die Kommentare richten sich wahrscheinlich an den britischen Premierminister Boris Johnson, dessen Erlaubnis für ein Referendum in Schottland erforderlich ist. Er hat bisher eine zweite Abstimmung abgelehnt und erklärt, ein Referendum von 2014, bei dem die Schotten für einen Verbleib in Großbritannien gestimmt haben, sei eine einmalige Veranstaltung gewesen.

“Ich denke, ein Referendum im aktuellen Kontext ist unverantwortlich und rücksichtslos”, sagte Johnson am Freitag gegenüber dem Daily Telegraph.

Einer von Johnsons hochrangigen Kabinettsministern vermied es am Sonntag wiederholt, Fragen zu beantworten, wie die Regierung mit einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum umgehen würde.

Auf die Frage von Sky News, ob die Regierung vor den Obersten Gerichtshof gehen würde, wenn das schottische Parlament ein Gesetz zur Abhaltung eines Referendums verabschiedet, sagte Kabinettsminister Michael Gove: “Wir werden nicht gehen.”

Johnson lud Sturgeon ein, an einem britischen Covid Recovery Summit teilzunehmen, und sagte in einem Brief, dass Großbritannien “am besten bedient wird, wenn wir zusammenarbeiten”.

“Wir werden alle unsere eigenen Perspektiven und Ideen haben – und wir werden uns nicht immer einig sein -, aber ich bin überzeugt, dass wir durch gegenseitiges Lernen zum Nutzen der Menschen, denen wir dienen, besser wieder aufbauen können”, sagte Johnson.

Die Aussicht auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum steht seit dem Brexit-Referendum 2016 auf dem Spiel, als 62% der Schotten für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmten.

Als Sturgeon am Sonntag in der BBC-Sendung “The Andrew Marr Show” sprach, bestand er erneut darauf, dass die Unterstützung der Wähler für seine Partei, die zum vierten Mal in Folge siegte, ihm ein klares Mandat für die Durchführung eines Referendums erteilte.

“Bei diesen Wahlen haben sie mit überwältigender Mehrheit für die SNP gestimmt, und wir sind fest entschlossen, zuallererst … das Land weiterhin durch die Covid-Pandemie zu führen, aber nach der Krise haben die schottischen Menschen die Möglichkeit, den Menschen etwas zurückzugeben.” ihre eigene Zukunft in einem Referendum “, sagte sie.

“Die Tatsache, dass wir hier sitzen und darüber diskutieren, ob dieses Ergebnis gewürdigt wird oder nicht, spricht Bände über den Mangel an Respekt für die schottische Demokratie, den die britische Regierung seit einiger Zeit gezeigt hat.”