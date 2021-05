Die Schweiz streicht 12 Länder und mehrere Regionen Italiens und Österreichs von ihrer Liste der Hochrisikoländer

Das Bundesamt für Gesundheit (OFSP) hat die Liste der Hochrisikoländer und -gebiete in europäischen Ländern und darüber hinaus aktualisiert, deren Länder bei ihrer Ankunft in der Schweiz strengen Beschränkungen unterliegen müssen.

Infolgedessen hat das Amt seit dem 6. Mai 12 Länder und mehrere Regionen Italiens und Österreichs von der Liste gestrichen, was bedeutet, dass Ankünfte aus diesen Ländern nach ihrer Ankunft nicht mehr der Quarantänepflicht unterliegen. Einreise in die Schweiz. Diese Länder und Gebiete sind:

Armenien

Österreich: Provinz Burgenland, Provinz Kärnten, Provinz Niederösterreich und Provinz Wien

Bosnien herzegowina

Bulgarien

Tschechien

Griechenland

Italien: Region Emilia-Romagna, Region Friaul-Venezia Giulia und Region Toskana

Jordanien

Kosovo

Libanon

Montenegro

Nordmakedonien

San Marino

Ukraine

Die Entscheidung bedeutet, dass Ankünfte aus diesen Ländern, die zu einer der Kategorien gehören, die unter COVID-19 in die Schweiz einreisen dürfen, unter Quarantäne gestellt werden müssen, aber auch die negativen Ergebnisse eines PCR-Tests vorlegen müssen, der in den letzten 72 Stunden zuvor durchgeführt wurde das Land erreichen.

Diejenigen, die nicht negativ auf COVID-19 testen, sollten so bald wie möglich in der Schweiz getestet werden, entweder mit einer schnellen PCR oder mit einem Antigen-Test.

Alle diese Menschen müssen zehn Tage lang isoliert bleiben, einschließlich geimpfter Reisender.

Liste gültig ab 6. Mai 2021

Nach der letzten Aktualisierung werden die folgenden Gebiete der Nachbarländer der Schweiz in die Liste der Hochrisikoländer und -gebiete aufgenommen:

Deutschland : Bundesland Sachsen und Bundesland Thüringen

: Bundesland Sachsen und Bundesland Thüringen Frankreich : Region Bretagne, Region Centre-Val de Loire, Region Hauts-de-France, Region Île-de-France, Region Normandie, Region Nouvelle-Aquitaine, Region Occitanie, Region Pays de la Loire und Provence-Alpes-Côte d ‘Azur Region

: Region Bretagne, Region Centre-Val de Loire, Region Hauts-de-France, Region Île-de-France, Region Normandie, Region Nouvelle-Aquitaine, Region Occitanie, Region Pays de la Loire und Provence-Alpes-Côte d ‘Azur Region Italien : Apulien und Kampanien

: Apulien und Kampanien Österreich: Bundesland Oberösterreich und Land Salzburg

Die anderen Länder, die derzeit auf der Hochrisikoliste stehen, sind Andorra, Argentinien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Cabo Verde, Kanada, Chile, Kroatien, Zypern, Ägypten, Estland, Ungarn, Indien, Kuwait, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nepal. Südafrika, Niederlande, Palästinensisches Gebiet, Paraguay, Polen, Katar, Serbien, Seychellen, Slowenien, Schweden, Tansania, Türkei und Uruguay.

Liste gültig ab 17. Mai 2021

Das Bundesamt für Gesundheit hat außerdem die Liste der Länder bekannt gegeben, die in die Hochrisikoliste aufgenommen werden sollen:

Kolumbien

Costa Rica

Georgia

Iran

Italien: Basilikata Region

Lettland

Malediven

Mongolei

Das FOPH erstellt die Liste auf der Grundlage mehrerer Kriterien, z. B. ob die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in dem betreffenden Land oder der betreffenden Region in den letzten 14 Tagen 60 oder mehr beträgt als in der Schweiz, und diese Anzahl ist nicht fällig zu einzelnen Ereignissen oder lokalen Fällen.

Gleichzeitig wird auch die Verbreitung von Virusvarianten in dem betreffenden Land oder der betreffenden Region sowie die Anzahl der infizierten Personen aus diesem Land oder dieser Zone berücksichtigt, die in den letzten vier Jahren in die Schweiz eingereist sind. Wochen vor der Liste aktualisieren