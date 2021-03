Die Raumstation wirft ein 2,9 Tonnen schweres Stück Weltraummüll über Bord. Es wird jahrelang im Orbit bleiben.

Das Internationale Raumstation wurde letzte Woche etwas leichter.

Das umlaufende Labor hat am Donnerstagmorgen (11. März) eine 2,9-Tonnen-Palette gebrauchter Batterien abgeladen – das massereichste Objekt, das es jemals fallen ließ, die Sprecherin der NASA, Leah Cheshier. sagte Gizmodo.

Das Weltraummüll wird voraussichtlich in zwei bis vier Jahren auf die Erde zurückfallen, schrieben Beamte der Agentur letzte Woche in einem Update. In diesem Update wurde auch angegeben, dass die Palette “harmlos in der Atmosphäre” brennt, aber nicht jeder ist davon überzeugt, dass dies der Fall ist.

“Scheint mir (haha, Wortspiel unter den gegebenen Umständen beabsichtigt) als gefährlich. Es sieht groß und dicht aus, so dass es unwahrscheinlich ist, dass es vollständig ausbrennt”, sagte der Astronom und Autor Phil Plait, dessen Blog “Bad Astronomy” auf Syfy Wire läuft. geschrieben auf Twitter Donnerstag.

“Ja. Andererseits wog Tiangong-1 zum Beispiel 7500 kg [kilograms], viel größer. Aber ich würde sagen, dass es angesichts der Dichte von EP9 besorgniserregend ist, wenn auch am unteren Ende der Skala. ” antwortete der Astronom und Satellit Jonathan McDowell, das am Harvard-Smithsonian-Zentrum für Astrophysik in Cambridge, Massachusetts, ansässig ist.

Tiangong-1 war Chinas erste Prototyp-Raumstation, in der 2012 und 2013 Astronauten-Besatzungen untergebracht waren in die Erde krachen über dem südlichen Pazifik im April 2018.

EP9, kurz für “Exposed Pallet 9”, ist das kürzlich abgelegte Objekt. EP9 kam letztes Jahr mit einem japanischen H-II-Transferfahrzeug (HTV) auf der Station an, um die alten Nickel-Wasserstoff-Batterien des Labors im Orbit durch neue Lithium-Ionen-Batterien zu ersetzen – ein langwieriger Prozess, für den eine Reihe erforderlich war von Weltraumspaziergängen in den letzten fünf Jahren.

Zuvor waren alte Batterien im Einweg-HTV verpackt, was sie zu ihrem Verlust in der Erdatmosphäre führte. Das Scheitern des Starts einer Sojus-Rakete mit dem NASA-Astronauten Nick Hague und dem Kosmonauten Alexey Ovchinin im Oktober 2018 störte dieses Muster. Raumfahrt Jetzt gemeldet. (Den Haag und Ovchinin landeten dank des Start-Drop-Systems ihrer Sojus-Kapsel sicher.) Und EP9 kam am neunten und letzten HTV an, was bedeutete, dass es keine apokalyptische Wendung gab.

Die Verantwortlichen der Raumstation beschlossen daher, die mit Batterien gefüllte Palette wegzuwerfen. Am Donnerstagmorgen befahlen Bodenkontroller im Johnson Space Center der NASA in Houston dem 17,6 Meter langen umlaufenden Roboterarm des Labors, EP9 in die Umlaufbahn freizugeben, schrieben NASA-Beamte in dem Update.

Die SUV-Größenpalette hat dort oben eine Menge Junk-Company. Nach Angaben der Europäischen WeltraumorganisationDie Forscher schätzen, dass die Erdumlaufbahn mit etwa 34.000 Trümmerobjekten überfüllt ist, die mindestens 10 cm breit und 128 Millionen Stück mit einem Durchmesser von 1 Millimeter oder mehr sind.

