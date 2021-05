Die QMJHL zieht sich als 4. von Guy Lafleur zurück

Die Quebec Major Junior Hockey League gab am Dienstag bekannt, dass Guy Lafleurs Nummer 4 zu Beginn der Saison 2021-2022 aus der Liga zurückgezogen wird.

Die QMJHL wird in Zusammenarbeit mit den Remparts de Québec während der Saison zum 25-jährigen Jubiläum des Teams eine Zeremonie abhalten, um Lafleurs Beiträge zum Juniorenhockey zu würdigen.

“Auch im Ruhestand ist Lafleur weiterhin ein führender Botschafter der QMJHL”, sagte Kommissar Gilles Courteau in einer Pressemitteilung. „Sein Erbe und seine Beiträge zur Liga sind unübertroffen und der Rücktritt seiner Nummer vier ist eine Hommage an seine unglaubliche Karriere und Leistung.

Lafleur, der von einer Expertengruppe während des 50-jährigen Jubiläums der QMJHL zum größten Spieler der Liga aller Zeiten ernannt wurde, spielte von 1969 bis 1971 zwei Saisons mit den Quebec Remparts und erzielte in 118 Spielen insgesamt 233 Tore und 379 Punkte. Le Thurso, Quebec. Der gebürtige Remparts führte die Remparts 1971 zu einer Memorial Cup-Meisterschaft, der ersten von 13 nationalen QMJHL-Meisterschaften.

Lafleur wurde 1971 im NHL Entry Draft von Montreal als Erster ausgewählt und bestritt 1.126 Spiele der National Hockey League mit den Canadiens, New York Rangers und Quebec Nordiques.

Während seiner 17-jährigen Karriere gewann er fünf Stanley Cups, drei Art Ross Trophies, zwei Hart Trophies, drei Lester B. Pearson Awards und eine Conn Smythe Trophy. Er wurde 1988 in die Hockey Hall of Fame und 1996 in die Canadian Sports Hall of Fame aufgenommen. Die Quebec Major Junior Hockey League begrüßte ihn 1997 in der Hall of Fame.

Die Nummer 4 ist die zweite Nummer, die von der QMJHL nach der Nummer 87 von Sidney Crosby im September 2019 zurückgezogen wurde.