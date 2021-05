Die PS5-Eingabehilfen von Ratchet & Clank versuchen, ein schnelles Spiel einfacher zu machen

Ratsche & Klirren: Riss auseinander bringt alternative Realitäten in das beliebte PlayStation-Franchise am 11. Juni und mit Nutze die SSD der PlayStation 5, Schlaflosigkeitsspiele kündigte neue Eingabehilfen an Donnerstag, der auf den jüngsten Studioarbeiten aufbaut und die begrenzten Optionen der vorherigen PS4 behandelt Ratsche & Klirren.

Als Plattform für Aktionen, Ratsche und Klammer Oft sind mehrere Arten von Bewegungen erforderlich: Sie schießen durch Wellen entgegenkommender Feinde, während Sie in einem Level herumlaufen, und Sie wechseln schnell zum Springen auf schwimmenden Plattformen und verwenden verschiedene Geräte zum Fliegen. Sie schwingen und verzerren jetzt die Realität durch die Stufen. Riss auseinander scheint diese grundlegende Mechanik beizubehalten, fügt aber noch potenziell sensorisch überladende visuelle Elemente hinzu, von Rissen in der Realität bis hin zu explodierenden Gebäudefragmenten. All dies macht die neuen Funktionen, die Insomniac hinzufügt, umso willkommener. Sie können einen Vorgeschmack darauf bekommen Riss auseinander spielt tatsächlich wie in der Demo unten:

Dieses manchmal rasante Gameplay aus dem vorherigen Spiel kann Spaß machen, aber ohne Optionen zur Anpassung der Steuerelemente – wie gezeigt in dieser Barrierefreiheitsprüfung – Es könnte auch das Spiel für Menschen mit Behinderungen erschweren, die sich auf die Feinmotorik auswirken. Mit der vollständigen Neuzuordnung des Controllers Riss auseinander nähert sich dem Problem auf verschiedene Weise, wie Sie wiederholt eine der verschiedenen Waffen im Spiel per Knopfdruck abfeuern können, anstatt einen Abzug zu betätigen. Das Spiel kann auch automatisch zwischen Zielen wechseln und Ihr Ziel korrigieren, wenn Ihnen beispielsweise fliegende Feinde Probleme bereiten.

Für die Bewegung, Riss auseinander Enthält Funktionen, die die Kontrolle des Flugs im Spiel erleichtern, das automatische Nivellieren Ihres Segelflugzeugs, damit Sie nicht nach unten fahren, und einen “Off-Screen Ledge Guard”, der Sie davon abhält, von Vorsprüngen zu fallen, die Sie nicht sehen können. werden durch zerquetschende Roboter abgelenkt. Es gibt auch eine Option, mit der Sie alle Ihre Bewegungssteuerungen einer einzigen Taste zuordnen können, damit Sie nicht über verschiedene Teile des Controllers springen und schwingen müssen.

Visuell, Riss auseinander Sie können auch die auffälligen, aber übertriebenen visuellen Effekte des Spiels abschwächen. Sie können alle offensichtlichen Parameter wie Kontrast und Sichtfeld anpassen, aber das Spiel verwendet auch geschickt ein visuelles Schattierungssystem, das dem des Entwicklers Naughty Dog ähnelt . Der Letzte von uns Teil II um die Dinge lesbar zu machen. Sie können Ihrem Charakter, jedem Gegner im Spiel und sogar interaktiven Objekten farbenfrohe Shader zuweisen, um sie einfach visuell zu verfolgen und zu finden. Das Spiel bietet auch eine ähnliche Reihe von Anpassungen, um die Größe der HUD- und Schaltflächenaufforderungen des Spiels zu ändern.

Als Teil dieser neuen Generation von Konsolen scheint Sony zu versuchen, sich der verschiedenen Zugänglichkeitsprobleme, die beim Spielen auftreten können, ein wenig bewusster zu werden. Es wurde dafür gelobt, dass es Optionen für die Barrierefreiheit von Software bietet auf der PS5 standardmäßigWie ein eingebauter Bildschirmleser, aber der wirkliche Weg, um zu sehen, wie die Dinge laufen, besteht darin, sich die Entwickler anzusehen, die Sony besitzt, mit denen er arbeitet und die er veröffentlicht.

Insomniac Games und Naughty Dog scheinen sich eindeutig darauf zu konzentrieren, ihre Spiele zugänglicher zu machen. Insomniac hat dies auch im Laufe der Zeit entwickelt; Das Unternehmen hat besondere Sorgfalt darauf verwendet, hinzuzufügen eine breite Palette von Eingabehilfen beim Spider-Man: Miles Morales als dieses Spiel mit der PS5 gestartet wurde. Der eigentliche Trick bei den Eingabehilfen besteht jedoch darin, sie auf der ganzen Linie zu standardisieren, was zumindest bei diesen exklusiven Sony-Produkten zu beginnen scheint.

Ratsche und Klirren: Riss auseinander startet am 11. Juni auf PS5. Du kannst sehen Eine vollständige Liste Eingabehilfen, die Insomniac durch den Besuch seiner Website ins Spiel bringt.