Die professionelle Fahrerin Evie Richards spricht über ihre olympischen Träume – VeloNews.com

Evie Richards wollte wirklich, wirklich gewinnen.

Das Auffälligste an den vier Weltcup-Mountainbike-Cross-Country-Rennen, die im vergangenen Oktober in Nové Město stattfanden, waren nicht die schrecklichen Wetterbedingungen oder die Tatsache, dass dies nicht der Fall war. Normalerweise standen keine Anhänger an der Seitenlinie, normalerweise Schulter an Schulter . Es war der junge britische Fahrer mit einem langen blonden Zopf, der der Konkurrenz voraus war (auch ein wenig verstört) Pauline Ferrand Prevot), um beide Kurzstreckenrennen zu gewinnen und bei den folgenden olympischen Distanzrennen unter die ersten Acht zu kommen.

Richards war nicht das einzige junge Phänomen, das die Konkurrenz in der extrem komprimierten Cross-Country-Mountainbike-Saison 2020 zerschmetterte. Die 21-jährige Französin Leona Lecomte und die 20-jährige Österreicherin Laura Stigger erzielten ebenfalls beeindruckende Ergebnisse bei Eliterennen . Trotzdem hatte Richards etwas an sich – von ihrer unermüdlichen Anstrengung auf dem Fahrrad bis zu der Befürchtung, sie hätte Ferrand Prevot genervt, als sie in die letzte Kurve zu seinem Liebenswerten fuhren. Instagram Seite – das schien den 24-jährigen Trek Factory Racer zu unterscheiden.

Olympische Träume

Richards ist nicht als engagierte Radfahrerin aufgewachsen, aber sie hat jede andere angebotene Sportart gespielt. Aufgewachsen in Malvern, einer grünen Stadt in der Grafschaft Worcestershire, England, sagt Richards, dass der Anstoß, sich auf den Sport einzulassen, von einem bestimmten Ziel herrührt: Sie wollte immer zu den Olympischen Spielen gehen.

“Ich habe davon geträumt, seit ich klein war”, sagt Richards mir. „Alle vier Jahre haben wir als Familie ein Haus gemietet und uns alles angesehen. Bei der Eröffnungsfeier und bei jeder Veranstaltung wurde meine Familie an den Fernseher geklebt. Wir waren in Frankreich, als die Olympischen Spiele in Peking waren, und ich erinnere mich, dass ich Leichtathletik so sehr machen wollte, dass ich es eigentlich nicht sehen konnte! Ich war damals elf Jahre alt und nicht einmal ein Läufer, aber ich denke, das zeigt, wie lange ich davon geträumt habe, zu den Olympischen Spielen zu gehen.

Als sie zur High School kam, versuchte Richards jede Sportart, die sie konnte, von Leichtathletik über Rugby bis hin zu Triathlon und Hockey, um “diese” zu finden. Sie zeigte besondere Aussichten im Hockey und stieg durch die Reihen des England Hockey Pathways-Programms auf. Als sein Trainer ihm riet, eine andere Sportart zu finden, um seine Fitness im Hockey zu verbessern, gab es nicht viel zur Auswahl.

Richards in ihrem Haus in Malvern. Foto: Patrik Lundin / Red Bull Inhaltspool

“Radfahren war die einzige Sportart, die ich damals nicht viel gespielt habe”, sagt Richards. „Ich hatte einen Wochenendjob bei Clive’s Farm Shop und brachte mit meinem ersten Gehaltsscheck ein Fahrrad mit. Ich fing an, mit meinem Vater auf die Farm zu gehen. Er fuhr mit mir auf dem Weg zur Arbeit an seinem Fahrrad.

Schließlich meldete ihr Vater sie für einige lokale Mountainbike-Rennen an, und Richards sagte, da Radrennen kein fester Bestandteil ihres Sports waren, näherte sie sich Wettkämpfen ohne die verschärften Nerven, die sie vor den Spielen beim Hockey empfand.

“Ich dachte, ich wäre ein Hockeyspieler auf einem Fahrrad, was dazu beigetragen hat, den Druck ein wenig zu verringern”, sagt sie. “Ich wollte immer nur gewinnen.”

Richards war als Fahrradhockeyspielerin gut genug, um in einigen Lagern der Regional School of Racing (RSR) von British Cycling zu landen, wo ihre Kraft und ihr Antrieb die Aufmerksamkeit von Tim Buckle, dem olympischen Entwicklungstrainer, auf sich zogen.

“Er hat meinem Vater schon früh gesagt, wie brutal ich auf einem Fahrrad war”, sagt Richards. Kurz darauf wurde die 17-Jährige ausgewählt, um an der Weltmeisterschaft im norwegischen Lillehammer teilzunehmen, wo sie im Juniorenrennen den sechsten Platz belegte und ihre Ambitionen auf dem Feldhockeyfeld beendete.

“Von diesem Moment an wusste ich, dass ich ein professioneller Radfahrer sein wollte.”

Unkonventioneller Ansatz

Ende Februar gewann Richards, nachdem er einen Flug von Heathrow nach Spanien fast verpasst hatte, den Copa Catalana Internacional Cross-Country-Saisonauftakt in Banyoles und holte sich einen Podiumsplatz über ihrer Teamkollegin von Trek Jolanda Neff. Nach dem Mountainbike-Rennen führte Richards seinen Sieg auf einen Winter mit hartem und konzentriertem Training zurück, aber es ist wichtig zu beachten, dass der Engländer das Fahrrad nicht lebt oder atmet. Oder dass ihr Lebenselixier zu gleichen Teilen aus dem Radfahren und den Menschen und Dingen besteht, die sie glücklich machen.

„Neben dem Radfahren gibt es auch viele andere Dinge, die ich liebe. Die Liste ist also endlos“, sagt Richards. „Ich liebe Ferien am Meer, ich liebe es, meine Freunde zu sehen, besonders wenn es um ein Café geht. Ich hatte letztes Jahr mein Traumauto, deshalb liebe ich es, meinen alten Land Rover Defender mit heruntergeklappten Fenstern und sehr lauter Musik zu fahren.

Richards scheint für eine so engagierte Athletin eine ungewöhnliche Balance zu finden: Sie ist absolut entschlossen, auf dem Fahrrad zu gewinnen, aber sie ist eher untraditionell, wenn es darum geht, wie sie es macht.

Richards hat öffentlich erklärt, dass sie sich die Daten während des Trainings nicht ansieht und dass sie es vorzieht, mit ihrem Vater oder Freunden zusammen zu sein, um große Anstrengungen zu unternehmen. Tatsächlich, sagt sie, waren die ersten Abenteuer, die sie mit ihren Freunden hatte, genauso wichtig wie jetzt. Tatsächlich tritt Richards als eine Art De-facto-Anwalt für junge Fahrer auf, die mit ihren Freunden Rennen fahren, anstatt sich über die Trainingspläne und -strukturen Gedanken zu machen.

„Die Jungen in meinem Dorf sind die Jungen, mit denen ich in den Kindergarten gegangen bin. Wir sind mit allem zusammen aufgewachsen“, sagt sie. „Sie sind vor mir zum Radfahren gekommen, aber als ich anfing zu fahren, hatten wir erstaunliche Abenteuer. Dies sind immer noch einige meiner besten Erinnerungen an mein Fahrrad. Meine Jungs und mein Vater sind die besten Trainingspartner, nach denen ich jemals fragen konnte. Es ist jetzt lustig, weil ich immer derjenige war, der mich auf den Fahrten im Stich ließ, und sie mich am Ende zum Haus oder zur nächsten Station drängten, aber jetzt haben sich die Rollen geändert und an manchen Tagen bin ich es, der sie drängt.

Treten Sie auf das Podium

Grundsätzlich hat Richards das U23-Cyclocross- und Cross-Country-Podium dominiert, seit sie 2015 professionell mit dem Rennsport begann. In diesem Jahr wurde sie Zweite bei den UCI-Junioren-Cross-Country-Weltmeisterschaften und wurde sowohl Weltmeisterin als auch nationale Meisterin im U23-Cyclocross. Die folgenden Jahre führten zu ähnlichen Ergebnissen: Sie behielt den nationalen U23-Langlaufrekord für weitere zwei Jahre bei und gewann 2018 ihr erstes Elite-Weltcuprennen in Namur.

Beim Mountainbiken trug Richards 2016, 2017 und 2019 auch das U23-Trikot des britischen Meisters. Bei jeder U23-Weltmeisterschaft, an der sie von 2017 bis 2019 teilnahm, landete sie unter den ersten Drei. Letztes Jahr war es seine erste Teilnahme an der Elite Rennen.

Richards gewann am 8. September 2019 den UCI XCO U23-Weltcup in Snowshoes, WV. Foto: Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Richards ‘Aufstieg als Radfahrer hat ein gewisses „Vollkreis“ -Thema, das seinem tief verwurzelten Gefühl des Stolzes auf die Heimatstadt voll und ganz entspricht. Bevor Richards ‘lokaler Verein Malvern Cycle Sport durch die Reihen aufstieg, hatte er bereits Legenden hervorgebracht. Der Commonwealth-Mountainbike-Champion Liam Killeen und die Downhill- und Enduro-Weltmeisterin Tracy Moseley waren in Worcestershire ansässig, und Richards sagte, dass sie sich vor der Weltmeisterschaft 2014 in Norwegen auf den Wettbewerb vorbereitet haben.

“Jetzt, sechs Jahre später, schließt sich der Kreis und ich werde wieder von Liam mit Matt Ellis trainiert, und Tracy ist mein Teammanager”, sagte Richards.

2021 wird Richards ‘erstes volles Jahr in der Elite sein, und sie weiß, dass alle Augen auf die ersten beiden Cross Country-Weltmeisterschaften der Saison im Mai gerichtet sein werden. Großbritannien muss noch seine olympische Auswahl für Mountainbiker treffen, und neben dem starken Start in die Saison steht der olympische Wettbewerb weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste von Richards.

Schließlich will Evie Richards wirklich, wirklich gewinnen.

“Ich habe letztes Jahr eine ehemalige Lehrerin getroffen, sie hat mich gefragt, was ich mache”, sagt Richards. „Ich sagte ihm, dass ich an Radrennen auf der ganzen Welt teilgenommen habe. Sie sagte: “Das ist gut, aber wann wirst du einen guten Job bekommen?” Ich bin stolz zu sagen, dass ich ein Vollzeitsportler bin. Es ist alles, wovon ich jemals geträumt habe, also konnte ich mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun.