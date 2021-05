Die Polizei zerstört die Anti-Lockdown-Partei in Brüssel

Die Polizei feuerte am Samstag in einem Brüsseler Park Wasserwerfer und Tränengas ab, um eine Anti-Lockdown-Gruppe von mehreren hundert Personen aufzulösen, die sich den Regeln der sozialen Distanzierung des Coronavirus widersetzen sollte.

Die meist junge Menge antwortete auf einen Facebook-Post, in dem die nicht autorisierte Partei angekündigt wurde. Es kam einen Monat, nachdem die Polizei 2.000 Menschen herausgenommen hatte, die sich im selben Bois de la Cambre-Park für die Boom (die Party) versammelt hatten, eine Veranstaltung, die als Aprilscherz begann.

Die Folgeveranstaltung Boom 2 am 1. Mai, ein traditioneller Protesttag, fand eine Woche vor der Eröffnung von Cafés und Bars durch die belgische Regierung statt und ließ Gruppen von mehr als vier Personen zur Entspannung im Freien zurück COVID-19-Regeln.

Premierminister Alexander De Croo forderte die Belgier am Freitag auf, vereint zu bleiben und nicht “in diese Falle zu tappen”. Facebook löschte am Donnerstag auch den Boom 2-Beitrag auf Anfrage der belgischen Staatsanwaltschaft, die Nachtschwärmer warnte, sie könnten inhaftiert oder mit einer Geldstrafe belegt werden.

Die Polizei sagte, mehrere hundert Menschen seien noch anwesend.

Emile Breuillot, ein 23-jähriger Zahnarztstudent, sagte, er sei gekommen, um Menschen zu sehen, die Spaß haben und sich für ihre Rechte einsetzen, zusammenzukommen.

Nach einem ruhigen Start mit Gruppen, die “Freiheit” sangen, kündigte die Polizei in den sozialen Medien an, dass die Teilnehmer keine Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit befolgen und eingreifen würden. Viele Menschen trugen keine Masken, eine Verpflichtung, die in der belgischen Hauptstadt überall in der Öffentlichkeit besteht.

Hunderte von Menschen marschierten auch durch das Zentrum von Brüssel und durch die östliche Stadt Lüttich, um eine Lockerung der Maßnahmen gegen Coronaviren zu fordern.

