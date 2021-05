Die Partner von Tampa Bay Rays verklagen den Mehrheitseigner Stuart Sternberg

Fünf Minderheitseigentümer von Tampa Bay Rays weiterhin den Mehrheitseigner Stuart Sternbergund behauptet, er habe “einen unerbittlichen Trick” unternommen, um sie zu “verdrängen” und die Kontrolle über das Franchise zu übernehmen.

In der 24-seitigen Klage, die am Samstag vor dem Gericht des Bundesstaates Florida eingereicht wurde, wird behauptet, Sternberg habe “heimlich verhandelt, um eine Beteiligung an dem Team an den kanadischen Geschäftsmann Stephen Bronfman und seine Baseballgruppe in Montreal zu verkaufen”.

“Beleidigend ist, dass diese geheimen Verhandlungen auf der Grundlage von Informationen und Überzeugungen seit dem Frühjahr 2014 stattfinden”, heißt es in dem Prozess. Das ist drei Jahre früher, als Sternberg öffentlich sagte, er habe Verhandlungen mit der kanadischen Gruppe aufgenommen, um dort Spiele zu spielen.

In der Klage, in der auch Nebengeschäfte, Fälschungen von Aufzeichnungen und geheime Transaktionen geltend gemacht werden, wird das Gericht aufgefordert, Sternberg seiner allgemeinen Partnerschaft zu berauben und einen Empfänger zu bestellen, der die Finanzen des Unternehmens prüft.

“Sternberg hatte, seit er 2005 geschäftsführender Gesellschafter wurde, nie ein Partnertreffen abgehalten und nie Ausschüttungen an die Partner vorgenommen”, behauptet die Klage. „Anfang 2020 baten die Antragsteller um ein Treffen mit Sternberg, um Steuern und Ausschüttungen zu erörtern, da sie in den Jahren 2017-2019 ein steuerpflichtiges Einkommen von über 150 Millionen US-Dollar erhalten hatten und keine Ausschüttungen vorgenommen wurden.

Die Klage wurde von Robert Kleinert, Gary Markel, Stephen M. Waters und einem nach ihm benannten Trust sowie der MacDougald Family Limited Partnership, LLLP, eingereicht. Sie besitzen zusammen 9,6% des Teams. Sternberg besitzt laut Klage 85%.