Die österreichische SARS-CoV-2-Genomstudie liefert Details zu Super-Spread-Ereignissen zu Beginn einer Pandemie

NEW YORK – Ein internationales Team stützte sich auf das epidemiologische System Österreichs und generierte im Rahmen einer Studie neue Genomsequenzdaten, um Übertragungsereignisse und virale Mutationsmuster während Ausbreitungsereignissen in der ersten Welle von SARS-CoV-2-Infektionen in diesem Land in diesem Frühjahr zu verstehen .

Für ein Papier- Veröffentlicht in Wissenschaftliche translationale Medizin Am Montag führten Forscher aus Österreich, den USA und Spanien zwischen Ende Februar und Anfang Mai eine tiefe Sequenzierung des gesamten Genoms an SARS-CoV-2-Isolaten von Hunderten von Personen durch, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde. Anschließend kombinierten sie diese Daten mit über 7.700 anderen SARS-CoV-2-Sequenzen aus Europa sowie mit verfügbaren epidemiologischen Daten für eine phylogenetische epidemiologische Analyse.

“Unsere Ergebnisse liefern vollständig integrierte genetische und epidemiologische Belege für die kontinentale Ausbreitung von SARS-CoV-2 aus Österreich und legen grundlegende Übertragungseigenschaften in der menschlichen Bevölkerung fest”, so der entsprechende Autor Andreas Bergthaler, Forscher am CeMM-Forschungszentrum für molekulare Medizin in Österreich. Akademie der Wissenschaften und Kollegen schrieb.

Die Daten hoben weit verbreitete Ereignisse im Zusammenhang mit wintertouristischen Zielen hervor, berichtete das Team, darunter eine Gruppe genetisch ähnlicher Viren, die Menschen, die das Skigebiet Ischgl in den Tiroler Alpen besuchten, sowie einige in der Region lebende Menschen infizierten. Die SARS-CoV-2-Isolate aus diesem Cluster teilten ein Mutationsprofil, das sie in eine als 20C bekannte Klade stellte, die Ende Februar auch in Teilen Frankreichs gefunden und anschließend in Island, anderen Teilen Europas und Europa verbreitet wurde darüber hinaus.

“Zusammen stützen diese Beobachtungen und epidemiologischen Beweise die Idee, dass sich die SARS-CoV-2-Epidemie in Österreich auf Island ausgebreitet hat”, erklärten die Autoren und fügten hinzu, dass “[o]Eine Woche nach dem Auftreten von SARS-CoV-2-Stämmen mit diesem Mutationsprofil in Frankreich und Ischgl konnte eine zunehmende Anzahl verwandter Stämme, die auf demselben Mutationsprofil basieren, auf allen Kontinenten gefunden werden, beispielsweise in New York. “”

Die Forscher sahen auch Anzeichen eines weiteren Massenmarktereignisses in Wien, bei dem eine von einem Familienmitglied infizierte Person, die Norditalien besuchte, das Virus angeblich auf mehrere andere übertragen hatte, während sie an einer sportlichen Aktivität teilnahm. Mindestens eine dieser Personen wiederum übertrug weiterhin die Virusübertragungsmuster, die durch die Mutationsmuster in den einzelnen Viren unterstützt wurden.

“Die Übertragungskette begann mit einem Rückkehrer aus Italien”, sagten die beiden Erstautoren Alexandra Popa und Jakob-Wendelin Genger, beide Forscher am CeMM-Forschungszentrum, in einer Erklärung. „Innerhalb von 24 Tagen verbreitete sich das SARS-CoV-2-Virus über öffentliche und gesellschaftliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen im Großraum Wien.

Daher schlugen die Autoren der Studie vor, dass der Wiener Cluster und der Ausbruch im Skigebiet “von überfüllten Indoor-Events (einer Apre-Skibar bzw. einer Sportklasse) herrühren, die heute als Hochrisikosituationen für Massenmarktereignisse beliebt sind. “”

Basierend auf unterschiedlichen Frequenzmodellen und verwandten Engpassanalysen schätzte das Team, dass durchschnittlich etwa 1.000 infektiöse Viruspartikel von einem Individuum auf ein anderes übertragen wurden, als sie infiziert wurden. Mit Proben, die im Laufe der Zeit von 31 Personen mit COVID-19 entnommen wurden, konnten die Forscher neue Mutationen in den SARS-CoV-2-Isolaten verfolgen, während die Viren bei jeder infizierten Person fortschritten, darunter fünf Personen mit tödlichen Infektionen.

“Wir haben verschiedene Mutationsmuster bei einzelnen Patienten und im Laufe der Zeit beobachtet”, stellten die Autoren fest und erklärten, dass “die Dynamik patientenspezifischer viraler Mutationsfrequenzen die Wirkung von Faktoren widerspiegeln kann, die dem Wirt eigen sind, wie z. B. Immunantworten oder die allgemeine Gesundheit von Patienten und extrinsische Faktoren wie verschiedene Behandlungsprotokolle. “”