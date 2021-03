Die österreichische Region Wachau erhält den DAC-Status

Nach einer langen Kampagne zum Schutz und zur offiziellen Anerkennung seiner Weine wurde die Region Wachau in Nordösterreich zur jüngsten und 15. Weinregion im DAC ernannt.

Das österreichische Ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat letzte Woche den Status einer Region von 1.300 ha verliehen. Die Weine tragen nun die geschützte Ursprungsbezeichnung „Wachau DAC“.

„Mit der Wachau können wir jetzt ein weiteres wichtiges Mitglied in der österreichischen DAC-Familie begrüßen“, sagt Chris Yorke, Geschäftsführer des Austrian Wine Marketing Board (AWMB). „Damit hat die österreichische Weinindustrie einen weiteren Schritt auf dem Weg zur originellen Vermarktung getan. Es hat sich seit 17 Jahren bewährt und ist auch international anerkannt. “

Der CAD hat drei Ebenen in seiner Struktur: Gebietswein, Ortswein und Riedenwein. Jede Stufe hat spezifische Regeln für alle Stufen, die eine manuelle Ernte erfordern.

Die Region wird ihre in den 1980er Jahren entwickelten Kategorien Steinfeder, Federspiel und Smaragd beibehalten, um den natürlichen Alkoholgehalt von Weißweinen und in seltenen Fällen von Roséweinen zu differenzieren. „Diese bekannte und wertvolle Klassifizierung wird im neuen DAC-System beibehalten“, sagt der AWMB.

Die ursprüngliche Pyramide

Betrachtet man die drei Ebenen des neuen CAD, so wird die Wein aus der Region Die Kategorie konzentriert sich auf das traditionelle Sortiment von Rebsorten, bei denen 17 weiße und rote Rebsorten von Grüner Veltliner und Riesling bis Muskateller und von Sauvignon Blanc bis Pinot Noir und Sankt Laurent zugelassen sind. Gemischter Satz und Jahrgänge sind ebenfalls erlaubt. Diese Weine tragen den Namen der Region in Verbindung mit dem DAC auf dem Etikett. Trauben können von überall in der Wachauer Weinregion bezogen werden.

Wein aus der Region gewinnt in der Landschaft der Herkunft Österreichs immer mehr an Bedeutung, und die Wachau sieht auch 22 ausgewiesene Gemeinden vor, die in ihren DAC-Vorschriften geschützt sind. Die Anzahl der zugelassenen Rebsorten konzentriert sich hier auf neun: Grüner Veltliner, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Neuburger, Muskateller, Sauvignon Blanc und Traminer. Diese müssen in monovarietalen Weinen vinifiziert werden.

Auf der obersten Ebene der Ursprungspyramide befindet sich Weinbergwein. Hier sind die bekanntesten Wachauer Rebsorten Grüner Veltliner und Riesling erlaubt, die an 157 genau definierten Weinbergen (Rieden) geerntet werden. Wachau DAC-Weine mit der Angabe eines Ried auf dem Etikett dürfen in keinem Fall angereichert oder gechaptalisiert werden und dürfen – wie Ortswein – praktisch keinen merklichen Einfluss des Fasses aufweisen, falls vorhanden.

Wachau DAC: die Fakten Zugelassene Niveaus und Rebsorten: • • Wein aus der Region: Grüner Veltliner, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Neuburger, Muskateller, Sauvignon Blanc, Traminer, Frühroter Veltliner, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Roter Veltliner, gemischte Phrase, Pinot Noir, Sankt Laurent, Zweigelt oder gemischt von ihnen

• • Wein aus der Region: Grüner Veltliner, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Neuburger, Muskateller, Sauvignon Blanc oder Traminer

• • Weinbergwein: Grüner Veltliner, Riesling Produktions- und Geschmacksprofil: • Obligatorische Handernte auf allen Ebenen

• Ortswein: Fasston kaum oder nicht wahrnehmbar

• Riedenwein: Chaptalisierung verboten; kaum oder nicht wahrnehmbarer Ton Die Kategorien Steinfeder, Federspiel und Smaragd bleiben in Kraft.

Klarheit der Verbraucher

Es ist zu hoffen, dass das neue System den Verbrauchern hilft, von mehr Transparenz und spezifischer Herkunft in Wachau zu profitieren.

„Es stellt die Ursprünge in den Vordergrund. Wachau DAC gewährleistet den geografischen Schutz vom Ursprung bis zur detailliertesten Einheit: dem einzelnen Weinberg “, erklärt Anton Bodenstein, Präsident des regionalen Wachau-Weinkomitees.