Die neue Mach.2 von Seagate ist die schnellste konventionelle Festplatte der Welt

Seagate arbeitet seit mehreren Jahren an Festplatten mit zwei Aktuatoren (Laufwerke mit zwei unabhängig voneinander gesteuerten Lese- / Schreibköpfen). Der erste serienmäßige Doppelantriebsantrieb, der Mach.2, ist jetzt “für ausgewählte Kunden verfügbar”, was bedeutet, dass Unternehmen ihn direkt bei Seagate kaufen können, aber Endbenutzer haben damit kein Glück.

Seagate listet die anhaltende sequentielle Übertragungsrate von Mach.2 mit bis zu 524 Mbit / s auf – doppelt so viel wie bei einem schnellen “normalen” rostigen Laufwerk, das in das Gebiet der SATA-SSD wechselt. Die Leistungssteigerungen erstrecken sich auch auf zufällige E / A-Gebiete mit 304 Lese-IOPS / 384 Schreib-IOPS und nur 4,16 ms durchschnittlicher Latenz. (Normale Festplatten haben in der Regel 100/150 IOPS und ungefähr die gleiche durchschnittliche Latenz.)

Zusätzliche Leistung erfordert zusätzliche Leistung. Mach. 2-Laufwerke sind im Leerlauf für 7,2 W ausgelegt, während die Standard-Ironwolf-Baureihe von Seagate im Leerlauf für 5 W ausgelegt ist. Es wird schwieriger, den aufgeladenen Stromverbrauch zu vergleichen, da Seagate den Mach.2 anders als den Ironwolf spezifiziert. Der Stromverbrauch von Mach. 2 ist explizit Hinweis für mehrere zufällige E / A-Szenarien, während die Ironwolf-Linie für unnötige “durchschnittliche Laufleistung” ausgelegt ist, die in der nicht definiert ist Technisches Arbeitsblatt.

Werbung

Wenn wir jedoch – wahrscheinlich nicht unangemessen – von einem ähnlichen Anstieg des Stromverbrauchs unter Last ausgehen, stellt der Mach.2 eine ausgezeichnete Wahl für die Energieeffizienz dar, da er bei rund 144% der Leistung rund 200% der Leistung wettbewerbsfähiger herkömmlicher Antriebe liefert . Strombudget. Power-bewusste Benutzer können auch den PowerBalance-Modus von Seagate verwenden, obwohl diese Funktion die sequentielle Leistung um 50% und die zufällige Leistung um 10% verringert.

Laut Jeff Fochtman, Senior Vice President für Business und Marketing bei Seagate, liefert das Unternehmen seit 2019 Mach.2-Festplatten im Volumen aus und beliefert mehr als ein Dutzend große Unternehmenskunden mit Doppelaktorprogrammen. Die heutige größere Version erweitert den potenziellen Kundenstamm um den Rest der „ausgewählten“ Kunden von Seagate.