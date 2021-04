Die NASA verzögert den ersten Flug des historischen Ingenuity-Hubschraubers zum Mars

NASA / JPL-Caltech



Sieht so aus, als müssten wir etwas länger warten, bis ein Hubschrauber zum Mars fliegt. Die NASA beschloss, zurückzudrängen Einfallsreichtum Mars HubschrauberDer erste experimentelle Flug von Ingenuity aufgrund eines Sicherheitsalarms während eines Hochgeschwindigkeits-Spin-Tests der Rotoren von Ingenuity, teilte die Raumfahrtbehörde am Samstag mit. Der ursprünglich für Sonntag geplante Flug soll nun “frühestens am 14. April” an einem Mittwoch stattfinden, teilte die Raumfahrtbehörde in einer Erklärung mit. Aber der Hubschrauber ist “sicher und gesund”, sagte die NASA.

Während des Rotortests am Freitag “endete die Befehlssequenz, die den Test steuert, vorzeitig, da ein” Watchdog “-Timer abgelaufen ist”, sagte die NASA in eine Statusaktualisierung. “Dies geschah, als er versuchte, den Flugcomputer vom ‘Pre-Flight’-Modus in den’ Flight’-Modus zu schalten.”

Die Agentur fügte hinzu, dass der Watchdog-Timer “die Befehlssequenz überwacht und das System auf mögliche Probleme hinweist. Er hilft dem System, sicher zu bleiben, indem er nicht fortfährt, wenn ein Problem festgestellt wird.”



Die Raumfahrtbehörde teilte mit, dass das Ingenuity-Team das Problem diagnostiziere und den Rotortest auf der Grundlage seiner Ergebnisse neu programmieren werde. Die NASA sagte zuvor, dass sich das Flugdatum von Ingenuity ändern könnte, wenn Ingenieure Anpassungen vornehmen und Überprüfungen vor dem Flug durchführen.

Wenn Ingenuity irgendwann fliegt, ist es das erste Mal, dass Menschen einen kontrollierten Motorflug auf einem anderen Planeten durchführen. Der experimentelle Hubschrauber, am Mars getragen durch Der Perseverance Rover der NASAkönnte einen ganz neuen Weg eröffnen, um andere Welten zu erkunden.