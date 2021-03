Die NASA testet erfolgreich SLS-Raketen, mit denen Artemis-Astronauten den Mond erreichen können

Der Test fand im Stennis Space Center der NASA außerhalb von Bay St. Louis, Mississippi, statt und begann um 16:40 Uhr (MEZ). Der Test dauerte etwas mehr als acht Minuten.

„Die SLS ist die stärkste Rakete, die jemals von der NASA gebaut wurde. Im heutigen Test erzeugte die Rakete im Mittelpunkt der Rakete in sieben Sekunden über 1,6 Millionen Pfund Schub. Die SLS ist eine unglaubliche technische Leistung und die einzige Rakete, die Amerikas Missionen der nächsten Generation antreiben kann und die erste Frau und den nächsten Mann auf den Mond bringt “, sagte der amtierende NASA-Administrator Steve Jurczyk in einer Erklärung.

„Der heutige erfolgreiche Heißfeuertest im Mittelpunkt des SLS ist ein wichtiger Schritt im Ziel der NASA, Menschen wieder auf die Mondoberfläche zu bringen – und darüber hinaus.

Dies war der achte und letzte Teil einer Reihe von Green-Run-Tests, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Rakete Artemis-Missionen starten kann, mit denen die erste Frau und der nächste Mann 2024 auf dem Mond landen. Die erste Mission, die Artemis, die ich nicht ausgerüstet habe, ist geplant. für November. Diese Tests können helfen, Fragen zur Leistung der Rakete in verschiedenen Startphasen zu beantworten.

Die Systeme im Mittelpunkt der Rakete wurden mit über 700.000 Gallonen superkaltem Treibmittel beladen, und alle vier RS-25-Raketen wurden gleichzeitig abgefeuert. Dies simuliert, was die Rakete während des Starts aushält, obwohl SLS etwa 8,8 Millionen Pfund Schub verwendet, um Artemis I vom Pad zu heben.

gemäß Die Hauptstufe umfasst die vier Triebwerke, den Flüssigwasserstofftank, den Flüssigsauerstofftank und die Avionik – Computer und elektronische Komponenten, die wie die “Gehirne” der Rakete zusammenarbeiten, die die ersten acht Flugminuten steuern –gemäß Agentur

In den Tagen vor dem Test füllten zwischen 18 und 20 mit Treibmittel gefüllte Tankwagen sechs Lastkähne mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff. Die Lastkähne wurden dann zum Raketenstand B-2 geschleppt, um die Hauptetagen zu füllen.

Dieser zweite, längere Heißfeuertest wurde nach dem als notwendig erachtet Zuerst im Januar endete früher als erwartet. Der erste Heißfeuertest sollte acht Minuten dauern, wurde jedoch kurz nach einer Minute abgebrochen.

Der zweite Test dauerte acht Minuten und versorgte die Teams mit den benötigten Daten. Aus dem Kontrollraum war Applaus zu hören, nachdem er befohlen hatte, sie nach acht Minuten anzuhalten. Nichts verursachte eine vorzeitige Kündigung.

Während des Tests wurden die Triebwerke drei verschiedenen Leistungsstufen sowie Bewegungen ausgesetzt, die die Flugrichtung simulieren, was als Gimballing bezeichnet wird.

In den Wochen vor dem Test stellten die Teams sicher, dass ein reparaturbedürftiges Flüssig-Sauerstoff-Vorventil funktionierte. Sie analysierten auch Daten aus dem ersten Test, einschließlich Flugcomputereinstellungen, die den ersten Test früher als erwartet beendeten. Und sie haben kleinere Reparaturen durchgeführt.

“Dieser längere Hot-Shot-Test lieferte die Fülle an Daten, die wir brauchten, um sicherzustellen, dass die SLS-Hauptbühne jede SLS-Rakete erfolgreich antreiben kann”, sagte John Honeycutt, SLS-Programmmanager am Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville, Alabama, in einer Erklärung . .

„Während dieses Tests führte das Team zum ersten Mal neue Operationen mit der Hauptphase durch, wiederholte einige kritische Operationen und zeichnete Testdaten auf, mit denen wir überprüfen können, ob die Hauptphase für die erste und zukünftige Phase bereit ist. SLS-Flüge für Artemis der NASA Programm. “”

Das Artemis-Programm beginnt mit Missionen zum Mond mit dem Plan, sich auf die SLS-Rakete zu verlassen, um auch Astronauten zum Mars zu schicken.

Die Teams werden die aus dem Test gesammelten Daten weiterhin auswerten. Nach etwa einem Monat der Renovierung der Hauptbühne und der Motoren wird der Pegasus-Lastkahn die Hauptbühne zu seinem nächsten Zuhause transportieren.

Die SLS-Rakete wird an das Kennedy Space Center der NASA in Florida geliefert, damit sie zusammen mit dem für Astronauten entwickelten Orion-Raumschiff zusammengebaut und integriert werden kann.

Bei Kennedy haben die Teams bereits die Feststoffraketen-Booster im Fahrzeugmontagegebäude für Artemis I gestapelt.

Jurczyk sagte am Donnerstag, dass die Biden-Administration die NASA und ihre Ziele für das Artemis-Programm und die Moon-to-Mars-Strategie der Agentur unterstützt.

Zurück zum Mond

Die ersten 18 Astronauten im Artemis-Programm wurden im Dezember ausgewählt und bekannt gegeben.

Das vielfältige Astronautenteam besteht aus Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren “Woody” Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli und Kate Rubins , Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins und Stephanie Wilson.

Während Astronauten den Mond-Südpol erkunden, der noch nie zuvor von Menschen besucht wurde, werden sie auf dem Erbe und der Wissenschaft aufbauen, die während des Apollo-Programms erworben wurden, und es in ein neues Jahrhundert tragen.

Nach dem nicht ausgerüsteten Artemis I-Flug im November wird Artemis II im August 2023 ein Mondflug mit Besatzung sein. Artemis III wird Astronauten zum Mond zurückbringen.

Die SLS-Rakete wird gleichzeitig Orion, Astronauten und bedeutende Fracht zum Mond schicken, sagte die NASA.

Das Orion-Raumschiff kann vier Besatzungsmitglieder befördern und Weltraummissionen unterstützen, im Gegensatz zu früheren Schiffen, die für kurze Flüge ausgelegt sind.

Orion wird an der Gangway andocken, a geplant Mondaußenposten die sich um den Mond drehen wird. In einer Entfernung von ungefähr 250.000 Meilen von der Erde wird das Tor einen leichteren Zugang zur gesamten Mondoberfläche und möglicherweise eine Erkundung des Weltraums ermöglichen.

Das wissenschaftliche Definitionsteam von Artemis III hat mehrere Prioritäten für dieses revolutionäre Team von Artemis-Astronauten festgelegt. Dazu gehören experimentelle Wissenschaft auf dem Mond, das Studium und die Minderung der Explorationsrisiken sowie das Verständnis der Herkunft von Elementen an den Mondpolen – wie Wasser und andere Ressourcen, die von Astronauten genutzt werden könnten.

Die Agentur will bis Ende des Jahrzehnts ein Artemis-Basislager am Mond-Südpol errichten.