Die malische Frau bringt neun Babys zur Welt

Malis Gesundheitsministerium veröffentlichte dieses Bild von drei der neun am Dienstag geborenen Babys

Eine 25-jährige Malierin brachte neun Babys zur Welt – zwei mehr, als Ärzte bei Scans festgestellt hatten.

Halima Cissé brachte in Marokko Nonuplets zur Welt. Die malische Regierung brachte sie zur fachärztlichen Betreuung dorthin.

Die fünf Mädchen und vier Jungen wurden durch einen Kaiserschnitt geboren und es ging ihnen gut, sagte Malis Gesundheitsminister.

Die Geburt einer Reihe von Nonuplets ist äußerst selten – und Komplikationen während und nach der Geburt führen häufig dazu, dass Babys nicht überleben.

Von den beiden bekannten Gruppen von Nonuplets – einer wurde 1971 in Australien von einer Frau und 1999 von einer Frau in Malaysia geboren – hat keiner überlebt.

Die ersten Octuplets – acht Babys -, die alle überleben, um erwachsen zu werden, wurden 2009 von einer Frau in den USA geboren, die sie durch In-vitro-Fertilisation gezeugt hat.

Fanta Siby, Gesundheitsminister von Mali, gratulierte den Ärzteteams beider Länder zu “dem glücklichen Ergebnis”.

Die Schwangerschaft von Frau Cisse ist in Mali zu einem faszinierenden Thema geworden – auch wenn man glaubte, sie trage nur Septuplets, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Ärzte in der gesamten westafrikanischen Nation waren besorgt über ihr Wohlergehen und die Überlebenschancen der Babys – also trat die Regierung ein.

Nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in einem Krankenhaus in Malis Hauptstadt Bamako wurde beschlossen, Frau Cissé am 30. März nach Marokko zu verlegen, sagte Dr. Siby.

Nach fünf Wochen in der marokkanischen Klinik gebar sie am Dienstag, sagte der Minister.

Die Mutter und ihre neue Brut werden voraussichtlich in einigen Wochen nach Hause zurückkehren.