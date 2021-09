Die königliche Kutsche aus der Kolonialzeit zieht in den Niederlanden moderne Gegenreaktionen nach sich

„Ich hoffe, diese Ausstellung zeigt, dass es viele verschiedene Geschichten und Perspektiven gibt“, sagte sie in einem Interview. „Ich hoffe, dass wir uns durch diese vielen Perspektiven öffnen und einander zuhören können. Ein Museum ist der perfekte Ort, um in aller Ruhe die verschiedenen Blickwinkel zu betrachten.

Bevor die Kutsche das Museum erreichte, führte der Bildhauer Nelson Carrilho, ein Künstler von den Niederländischen Antillen mit Sitz in Amsterdam, im Hof ​​ein, wie er es nannte, “ein Ritual, um dieser Ausstellung Weisheit zu verleihen” vor.

Die Urgroßmutter von Herrn Carrilho, eine Inderin, die in Surinam lebte, wurde 1883 in die Niederlande gebracht und im Rahmen der Weltausstellung, einem kolonialen Schaufenster, in einem Menschenzoo ausgestellt. Während ihres Aufenthalts in Amsterdam wurde sie studiert und fotografiert. Herr Carrilho hat ein zeitgenössisches Kunstwerk mit Fotografie für die Museumsausstellung geschaffen.

Er kritisierte den Wagen, sagte aber, dass er noch verwendet werden sollte, bis das Unternehmen für die Änderung bereit ist. “Das Unternehmen muss zu einem Punkt kommen, um zu sagen: ‘Wir wollen diesen Goldtrainer nicht mehr'”, sagte er in einem Interview. „Es muss nicht von uns kommen, denn wir sind nur Boten. “

Die Ausstellung betont, dass die Debatten um das Auto bis in die Zeit seiner Entstehung zurückreichen. Um den Bus zu bauen, sammelten königliche Unterstützer, die als Orangemen bekannt sind, Gelder von Bewohnern der Arbeiterklasse des Amsterdamer Viertels Jordaan. Die sozialistische Presse der damaligen Zeit behauptete, dass die Armen “die Lebensweise dieser Schurken” nicht unterstützen sollten.