Die irische Aufsichtsbehörde erhält grünes Licht für Sonden, die Facebook-Daten stören könnten

Die irische Datenaufsichtsbehörde könnte eine Untersuchung wieder aufnehmen, die ein Verbot der transatlantischen Datenübertragung von Facebook auslösen könnte, entschied der High Court am Freitag und verwies auf die Aussicht auf ein Urteil, von dem das Unternehmen sagte, dass es verheerende Auswirkungen auf sein Geschäft haben würde.

Der Fall beruht auf Bedenken der EU, dass die Überwachung durch die US-Regierung die Datenschutzrechte der EU-Bürger verletzen könnte, wenn ihre persönlichen Daten zu kommerziellen Zwecken in die USA gesendet werden.

Der irische Datenschutzbeauftragte (DPC), Facebooks Hauptregulierungsbehörde in der Europäischen Union, leitete im August eine Untersuchung ein und erließ eine einstweilige Verfügung, nach der der Hauptmechanismus, den Facebook zur Übermittlung von Benutzerdaten an die EU in die USA verwendet, in der Praxis nicht möglich ist verwendet werden”.

Facebook hatte sowohl die Untersuchung als auch den vorläufigen Entscheidungsentwurf (PDD) angefochten und erklärt, sie drohten mit „verheerenden“ und „irreversiblen“ Konsequenzen für sein Geschäft, das auf der Verarbeitung von Benutzerdaten zur Verbreitung gezielter Online-Werbung beruht.

Der High Court wies die Klage am Freitag ab.

“Ich lehne alle vom FBI (Facebook Irland) angeforderten Rechtsmittel ab und lehne die Vorwürfe ab, die es in dem Verfahren erhoben hat”, sagte Richter David Barniville in einem Urteil von fast 200 Seiten.

“Das FBI hat keine Grundlage geschaffen, um die Entscheidung der DPC oder der PDD oder die von der DPC verabschiedeten Ermittlungsverfahren anzufechten”, heißt es in dem Urteil.

Während der Umzug nicht zu einer sofortigen Unterbrechung des Datenflusses führt, sagte der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems, der die irische Datenregulierungsbehörde in den letzten acht Jahren zu einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten gezwungen hat, dass die Entscheidung dies unvermeidlich mache.

“Nach acht Jahren muss der DPC nun die Datenübertragung zwischen Facebook und der EU von Facebook stoppen, möglicherweise noch vor dem Sommer”, sagte er.

Ein Facebook-Sprecher sagte, das Unternehmen sei bestrebt, die Einhaltung der EU-Datenvorschriften zu verteidigen, da die einstweilige Verfügung der irischen Regulierungsbehörde “nicht nur für Facebook, sondern auch für Nutzer und andere Unternehmen schädlich sein könnte”.

Privilegierter Zugang

Wenn die irische Datenaufsichtsbehörde die einstweilige Verfügung durchsetzen würde, würde dies den privilegierten Zugang von US-Unternehmen zu personenbezogenen Daten aus Europa effektiv beenden und sie auf die gleiche Grundlage stellen wie Unternehmen in anderen Ländern außerhalb des Blocks.

Der von der irischen Regulierungsbehörde in Frage gestellte Mechanismus, die Standard Contractual Clause (SCC), wurde vom Europäischen Gerichtshof in einem Urteil vom Juli für gültig befunden.

Der Gerichtshof entschied jedoch auch, dass Datenschutzbeauftragte im Rahmen von CCS Übertragungen außerhalb der EU aussetzen oder verbieten müssen, wenn der Datenschutz in anderen Ländern nicht gewährleistet werden kann.

Ein Facebook-Anwalt teilte dem High Court im Dezember mit, dass der Entscheidungsentwurf der irischen Regulierungsbehörde, falls er umgesetzt würde, “verheerende Konsequenzen” für die Aktivitäten von Facebook haben würde, die 410 Millionen aktive Facebook-Nutzer in Europa betreffen, politische Gruppen treffen und die Meinungsfreiheit untergraben würden.

Im Februar sagte die irische Datenschutzbeauftragte Helen Dixon, dass Unternehmen aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs generell massiven Störungen des transatlantischen Datenflusses ausgesetzt sein könnten. Weiterlesen

Dixons Büro begrüßte die Entscheidung am Freitag, lehnte es jedoch ab, weitere Kommentare abzugeben.

Unsere Standards: Thomson Reuters Trust Principles.