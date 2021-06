Die Holzpreise beginnen auf der Erde zu sinken

HALIFAX – Die Holzpreise, die auf dem Höhepunkt der Pandemie gestiegen sind, beginnen endlich zu fallen. Während die Nachfrage nach wie vor stark ist, ermöglicht eine Produktionssteigerung ein Aufholen des Angebots, jedoch nicht bevor einige bis zu dreimal so viel für Heimwerkerprojekte bezahlt haben. Randy Bourque hat gerade ein mit Stahl gedecktes Dach fertiggestellt, um einen Teil seiner hinteren Terrasse abzudecken „Ich bin seit einiger Zeit in der Baubranche tätig und als ich die Kosten geschätzt habe, waren es 50 Prozent mehr als ich erwartet hatte“, sagt Bourque aus Yarmouth. Dies bedeutet, dass die Kosten, um Bourque und seine Familie kühl zu halten, von rund 500 Dollar auf etwas über 1.000 Dollar gestiegen sind. Auf dem Höhepunkt der Pandemie stagnierte das Angebot und die Preise schossen in die Höhe. Tatsächlich befürchteten Fachleute der Holzindustrie, dass die Preise zu hoch steigen würden, was zu einer Verlangsamung der Bautätigkeit führen würde. Robin Wilber betreibt einen Holzplatz in Elmsdale, Nova Scotia. Ihm zufolge beginnen die Preise nun zu fallen, da die Schnittholzproduktion jetzt steigen kann. “Es geht stark zurück, im letzten Monat ist es um etwa 40% gefallen”, sagte Wilber. Das ist eine gute Nachricht für Bourque, er hat andere Pläne im Kopf, sagt aber, er werde warten, bis der Holzpreis etwas weiter sinkt.

