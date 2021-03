Die heutige berühmte Liste der Geburtstage für den 29. März 2021 umfasst die Prominenten Perry Farrell und Elle Macpherson

Top Promi Geburtstage 29. März 2021

Geburtstagswünsche gehen heute an Perry Farrell, Elle Macpherson und alle anderen Prominenten mit Geburtstagen. Schauen Sie sich unsere Diashow unten an, um Fotos von berühmten Personen zu sehen, die am 29. März ein Jahr alt werden, und erfahren Sie eine interessante Tatsache über jede einzelne.

Eric Idle (links) und Tania Kosevich treffen am Mittwoch, dem 7. November 2018, im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles bei JONI 75: A Birthday Celebration ein. (Foto von Richard Shotwell / Invision / AP)

Der Komiker Eric Idle wird 78 Jahre alt

Unterhaltsame Tatsache: hatte eine Cameo-Rolle in “National Lampoon’s European Vacation”

Brendan Gleeson (links) und Mary-Louise Parker nehmen am „Mr. Mercedes “während der Sommerpressetour der Audience Network Television Critics Association im Beverly Hilton am Dienstag, 25. Juli 2017 in Beverly Hills, Kalifornien (Foto von Chris Pizzello / Invision / AP)

Schauspieler Brendan Gleeson wird 66 Jahre alt

Lustige Tatsache: Seine Söhne Brian und Domhnall sind auch Schauspieler

Marina Sirtis spricht während einer Hand- und Fußabdruckzeremonie zu Ehren von Patrick Stewart am Montag, dem 13. Januar 2020, im TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Foto von Willy Sanjuan / Invision / AP)

Schauspielerin Marina Sirtis wird 66 Jahre alt

Unterhaltsame Tatsache: vorausgesetzt, die Computerstimme für ‘Star Trek Continues’

Die Schauspieler Christophe Lambert (links) und Sophie Marceau besuchen die Haute Couture-Modekollektion Giorgio Armani Prive Spring / Summer 2014, die am Dienstag, den 21. Januar 2014 in Paris präsentiert wird. (AP Foto / Zacharie Scheurer)

Schauspieler Christopher Lambert wird 64 Jahre alt

Lustige Tatsache: In New York geboren, aber in Europa aufgewachsen

Sänger Perry Farrell (links) tritt mit Brad Wilk (Mitte) und Tom Morello von Audioslave während “Ich bin der Highway: Eine Hommage an Chris Cornell” im Forum am Mittwoch, 16. Januar 2019, in Inglewood, Kalifornien, auf (Foto von Chris Pizzello / Invision / AP)

Rocksänger Perry Farrell wird 62 Jahre alt

Unterhaltsame Tatsache: erschien kürzlich in der Dokumentation ‘Kid 90’

Der österreichische Geschäftsmann Richard Lugner, rechts, gestikuliert während einer Pressekonferenz mit Model und Schauspielerin Elle Macpherson in Wien, Österreich, Mittwoch, 27. Februar 2019. Macpherson wird ein besonderer Gast beim diesjährigen Opernball sein. (AP Foto / Alex Halada)

Model Elle Macpherson wird 58 Jahre alt

Unterhaltsame Tatsache: Eine Handvoll Gastauftritte in “Friends” -Episoden

Schauen Sie sich andere Prominente an, die auf ‘Friends’ erschienen sind.

Annabella Sciorra nimmt am Mittwoch, dem 9. Januar 2019, in New York City am 20. Jahrestag von HBO “The Sopranos” im SVA Theatre teil. (Foto von Charles Sykes / Invision / AP)Charles Sykes / Invision / AP

Schauspielerin Annabella Sciorra wird 57 Jahre alt

Unterhaltsame Tatsache: Nominiert für einen Primetime Emmy als Gastrolle bei ‘The Sopranos’

John Popper von Blues Traveller tritt beim 2. jährlichen BottleRock Napa Festival auf der Napa Valley Expo am 31. Mai 2014 in Napa, Kalifornien, auf (Foto von Amy Harris / Invision / AP)

Der Rocksänger und Musiker John Popper wird 54 Jahre alt

Unterhaltsame Tatsache: Aufgeführtes Titellied der 9. Staffel von ‘Roseanne’

Dieses Foto vom 22. Juli 2019 zeigt die Schauspielerin Lucy Lawless, die für ein Porträt in New York City posiert, um für ihre neue Krimiserie “My Life Is Murder” zu werben, die ab dem 5. August im Acorn TV ausgestrahlt wird. (Foto von Andy Kropa / Invision / AP)

Schauspielerin Lucy Lawless wird 53 Jahre alt

Lustige Tatsache: wurde für eine Rolle in “Herr der Ringe” als Galadriel in Betracht gezogen

Brian Gallagher (links) und Megan Hilty kommen am Sonntag, dem 12. Januar 2020, zu den 25. jährlichen Critics ‘Choice Awards im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien (Foto von Jordan Strauss / Invision / AP).

Schauspielerin Megan Hilty wird 40 Jahre alt

Lustige Tatsache: Sie gab ihr Broadway-Debüt mit Glinda in “Wicked”.

Mehr Prominente mit Geburtstagen heute

Der Komponist Vangelis (“Chariots of Fire”) ist 78 Jahre alt. Toto-Sänger Bobby Kimball ist 74 Jahre alt. Schauspieler Bud Cort (“Harold und Maude”) ist 73 Jahre alt. Die Schauspielerin Amy Sedaris ist 60 Jahre alt. Regisseur Michel Hazanavicius („Der Künstler“) ist 54 Jahre alt. Die Country-Sängerin Regina Leigh aus Regina Regina ist 53 Jahre alt. Der Country-Sänger Brady Seals ist 52 Jahre alt. Maroon 5 Keyboarder PJ Morton ist 40 Jahre alt.

Andere beliebte oder historische Geburtstage am 29. März

John Tyler, 10. Präsident der Vereinigten Staaten

Cy Young, MLB Krug

Eugene McCarthy, Politiker

Sam Walton, Gründer von Walmart

John McLaughlin, politischer Kommentator

mit The Associated Press und HistoryOrb.com

Ein Blick auf Listen mit interessanten Fakten zu früheren Filmen und Fernsehen (Associated Press)

