Die Goldpreise stießen bei 1.850 USD an die Wand und finden nach den Produktionsdaten der New Yorker Fed keine Traktion

Anmerkung des Herausgebers: Bleiben Sie bei einer solchen Marktvolatilität über die täglichen Nachrichten auf dem Laufenden! Nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um unsere kurze Zusammenfassung der aktuellen Nachrichten und Expertenmeinungen von heute zu lesen. Hier registrieren! (Kitco News) – Der Goldmarkt hält an seinen Gewinnen fest, liegt jedoch wieder unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, nachdem die New Yorker Federal Reserve eine besser als erwartete Dynamik in ihrem regionalen verarbeitenden Gewerbe festgestellt hat. Am Montag teilte die regionale Zentralbank mit, dass der Index der allgemeinen Geschäftsbedingungen ihrer Empire State Manufacturing-Umfrage im Mai auf 24,3 gefallen sei, ein leichter Rückgang gegenüber dem April-Wert von 26,3. Trotz des Rückgangs übertrafen die Daten die Erwartungen, da die Konsensprognose einen Rückgang auf 23,9 forderte. “Wie im letzten Monat hat die Produktionstätigkeit im Mai im Bundesstaat New York stetig zugenommen”, heißt es in dem Bericht. Obwohl der Goldmarkt nach den neuesten Wirtschaftsdaten unter einem gewissen Verkaufsdruck steht. Einige Marktanalysten sagten, dass Preisbewegungen eher mit einem starken Widerstand von 1.850 USD pro Unze verbunden zu sein scheinen, was dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt der Edelmetalle entspricht. Die Gold-Futures im Juni wurden zuletzt bei 1.847,8 USD gehandelt, was einem Anstieg von 0,53% am Tag entspricht. Während die New Yorker Fed ein starkes Wachstum des verarbeitenden Gewerbes auf breiter Front verzeichnete, wies sie weiterhin darauf hin, dass eine verstärkte Wirtschaftstätigkeit mit Kosten verbunden ist. Der Inflationsdruck nimmt mit beispielloser Geschwindigkeit weiter zu. “Die Input- und Verkaufspreise sind mit einer Rekordrate gestiegen”, heißt es in dem Bericht.

