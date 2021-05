Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat eine Körperschaftsteuer von mindestens 21% vorgeschlagen und Unterstützung von Deutschland und Frankreich für die Idee erhalten. Dublin schätzt, dass dadurch der fiskalische Transport um 2 Milliarden Euro pro Jahr sinken könnte. Während Widerstandskämpfer nicht gezwungen werden können, dieses Minimum zu übernehmen, müssten Unternehmen, die in einem bestimmten Land niedrigere Steuersätze zahlen, von ihrer Heimatregierung die Differenz verlangen. Dies würde den Anreiz für Unternehmen wie Apple und Google, die Alphabet gehören, beseitigen, nach der niedrigsten Steuerhoheit zu suchen.

Dublin hatte ein gutes Rennen. Die jährlichen Körperschaftsteuereinnahmen betrugen vor 1996 weniger als 2 Mrd. EUR, als der Steuersatz von 40% auf 12,5% gesenkt wurde. Im Jahr 2020 waren es fast 12 Milliarden Euro. Und multinationale Unternehmen beschäftigen in Irland rund einen von acht Mitarbeitern. Die Widerstandsfähigkeit dieser Unternehmen während der Pandemie führte 2020 zu einem irischen BIP-Wachstum von 3,4%.

Jetzt, da Irland Gefahr läuft, nicht steuerlich wettbewerbsfähig zu sein, sucht es nach anderen Möglichkeiten, um seinen Vorteil zu erhalten und ausländische Unternehmen anzuziehen. Premierminister Micheal Martin plant, 4% des BIP des Landes für die Infrastruktur aufzuwenden und 11,6 Mrd. EUR in Wohnraum zu investieren. Außerdem will das Unternehmen 600 Elektroautos für sein modernisiertes Schienennetz kaufen. Mit dem Plan, der 2027 abgeschlossen sein wird, würde Irland seine europäischen Kollegen übertreffen, die in der Vergangenheit rund 3% des BIP für Infrastruktur ausgegeben haben.

Eine solche Investition ist längst überfällig. Das öffentliche Verkehrssystem knarrt und die chronische Wohnungsnot hat Unternehmen wie PayPal gezwungen, ihre Mitarbeiter zu bitten, neuen Mitarbeitern Ersatzzimmer anzubieten. Die zusätzlichen Ausgaben ziehen zwar keine neuen Unternehmen an, bilden jedoch eine stärkere Grundlage für die Wirtschaft.

NACHRICHTEN AUS DEM KONTEXT

– Die Finanzminister Frankreichs und Deutschlands unterstützen die Idee der US-Regierung, einen Mindest-Körperschaftsteuersatz von insgesamt 21% zu erreichen, sagten sie in einem gemeinsamen Interview mit Zeit Online am 27. April.

– Ihre österreichische Amtskollegin am 27. April begrüßte auch den Vorschlag der US-Finanzministerin Janet Yellen, die diesen Monat mit den G20-Ländern zusammenarbeitete, um einen Mindestsatz zu vereinbaren.

– Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung koordiniert seit Jahren die Verhandlungen zwischen 140 Ländern und strebt bis Mitte 2021 einen Konsens an. In diesem Jahr dürfte eine Einigung erzielt werden, sagte OECD-Steuerchef Pascal Saint-Amans auf einer Online-Konferenz der irischen Regierung am 21. April.

– Irland ist eines der Länder, die am meisten von einem solchen Geschäft zu verlieren haben, da der Körperschaftsteuersatz von 12,5% große multinationale Unternehmen wie Facebook, Google und Apple angezogen hat.

