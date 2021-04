Die Gastgeber in Ägypten zeigen, wie königliche Mumien in ein neues Zuhause gebracht werden

Axios

Auf Fotos: Ägypten organisiert eine große Prozession antiker Mumien in den Straßen von Kairo

Ägypten veranstaltete in Kairo eine acht Kilometer lange Prozession von 22 alten Mumien, die am Samstagabend von einem Museum, in dem sie sich seit mehr als einem Jahrhundert befanden, in das neue Nationalmuseum für ägyptische Zivilisation gebracht wurden. Während des nationalen Fernsehereignisses zur Feier der ägyptischen Vergangenheit berichteten die Einwohner der New York Times über den Anblick von Arbeitervierteln. Der Stadtplaner Ahmed Zaazaa sagte gegenüber der NYT: "Die Regierung sagt, sie mache Reformen, aber die überwiegende Mehrheit der Einwohner von Kairo, die in einkommensschwachen Gegenden leben, sind ausgeschlossen." Das Auto mit der Mumie von Königin Ahmose-Nefertari, der Tochter des Pharao Seqenenre Tao II, während der Parade. Insgesamt wurden die Mumien von 18 Königen und vier Königinnen während der Reise getragen. Foto: Khaled Desouki / AFP über Getty Images Ein Künstler in einem Kostüm, das der alten ägyptischen Kleidung während der sogenannten Goldenen Parade der Pharaonen ähnelt. Foto: Mahmoud Khaled / AFP über Getty Images Eine Blaskapelle während der Parade der Mumien, die vom Ägyptischen Museum auf dem Tahrir-Platz in Kairo abreisen. Der Diktator Abdel Fatah al-Sisi, den manche als "neuen Pharao" bezeichnen, leitete laut Washington Post die Veranstaltung. Foto: Khaled Desouki / AFP über Getty Images Autos mit Mumien fahren den Kreisverkehr am Tahrir-Platz entlang. Foto: Mahmoud Khaled / AFP über Getty Images Künstler, die als alte Ägypter verkleidet sind, in der Nähe des Obelisken von Ramses II. Und der kürzlich enthüllten und restaurierten vier alten Sandstein-Sphinxen, die von der Avenue of the Sphinxes in Luxor auf dem Tahrir-Platz stammen. Foto: Mahmoud Khaled / AFP über Getty Images Künstler, die während der Mumienparade als alte Ägypter verkleidet waren. Foto: Mahmoud Khaled / AFP über Getty Images