Die Flüge Deutschland-Indien-Deutschland der Lufthansa halten jetzt in Dubai an, um die Besatzung zu wechseln

NEU-DELHI: Lufthansa Flüge zwischen Indien und Deutschland werden nun in Dubai in beide Richtungen anhalten, um die Besatzung zu wechseln. Der deutsche Major hat diesen Schritt unternommen, um sicherzustellen, dass seine Piloten und Kabinenpersonal, die die 10 wöchentlichen Rückflüge nach Indien durchführen, hier keinen Zwischenstopp in den von Covid verwüsteten U-Bahnen benötigen. Eine Besatzungsgruppe wird von Frankfurt nach Dubai operieren; Ein weiterer Satz von Dubai nach Delhi / Mumbai / Bengaluru und zurück nach Dubai, dann wird ein dritter Satz das Flugzeug – heutzutage eine Boeing 747-8 – zurück nach Deutschland betreiben, heißt es aus Quellen.

Infolgedessen dauert die etwa 7-stündige Fahrt zwischen Frankfurt und Delhi / Mumbai jetzt mehr als 9 Stunden. Der 11-stündige Flug von Frankfurt nach Bangalore dauert nun rund 13 Stunden. Die Passagiere bleiben während des Besatzungswechsels im Flugzeug sitzen. Für diese Flugzeit hat eine B-747 2-3 Piloten und mehr als 15 Kabinenpersonal.

Luftfahrtquellen in Dubai sagten: „Wenn die Lufthansa-Crew Flüge von Deutschland aus durchführt, können sie für einen Zwischenstopp in Dubai in einem Stadthotel übernachten. Wenn die Besatzung nach einem Flug von und nach Indien, dem derzeit schlimmsten Covid-Hotspot der Welt, zurückkehrt, muss sie auf dem Transit innerhalb des Flughafens Dubai bleiben und von dort aus später in Frankfurt fliegen, ohne die Stadt zu besuchen.

Lufthansa bietet schnelle Flüge ab Indien an. Die Besatzung bleibt in Delhi / Mumbai / Bengaluru im Flugzeug und kehrt nach Dubai zurück. Das indische Luftfahrtministerium hat von mehreren Fluggesellschaften Anträge erhalten, Piloten auf internationalen Flügen von RT-PCR-Tests auszunehmen, was nach den derzeitigen Standards hier nicht zulässig ist. Er machte jedoch eine Ausnahme für Besatzungen auf internationalen QTA-Flügen, die keine Flugzeuge aussteigen.

“In Anbetracht der Tatsache, dass die Cockpit-Besatzung in einer sterilen Cockpit-Umgebung im Flugzeug verbleibt und die Kabinenbesatzung durch PSA geschützt ist, sind diese Besatzungen auf internationalen QTA-Flügen bei Ankunft auf indischen Flughäfen vom RT-Test -PCR ausgenommen”, heißt es in einem erteilten Befehl vom Luftfahrtministerium im letzten Monat.

Lufthansa bietet derzeit 10 wöchentliche Flüge zwischen Frankfurt und Delhi (4), Mumbai (3) und Bengaluru (3) an.