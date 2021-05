Die First Nations-Gruppe kritisiert die Entscheidung von Woodside Petroleum, den LNG-Anteil von Kitimat zu verkaufen

Die kanadische Presse – 20. Mai 2021 / 16:45 Uhr | Geschichte: 334598

Foto: Die kanadische Presse Ein Modell zeigt die vorgeschlagene Verflüssigungsanlage für Flüssigerdgas und das Schiffsterminal in Kitimat, C. Erdgasentwicklung. DIE KANADISCHE PRESSE / Robin Rowland

Eine Koalition von First Nations in British Columbia sagt, es sei enttäuscht zu erfahren, dass ein zweiter Großinvestor versucht, seine Anteile an der Entwicklung von Kitimat Liquefied Natural Gas zu verkaufen.

Woodside Petroleum Ltd., ein australisches Unternehmen, hat angekündigt, seine 50% -Beteiligung an der 480 Kilometer langen Pacific Trail-Pipeline zu verkaufen, und die LNG-Anlage in Bish Cove vorgeschlagen.

Die First Nations Limited Partnership, die 16 First Nations im Norden von British Columbia vertritt, sagt, die Entscheidung zum Verkauf sei sowohl enttäuschend als auch bedrohlich für die Geschäftsinteressen ihrer Mitglieder.

Die Ankündigung von Woodside erfolgt, nachdem Chevron Canada Ltd., der Betreiber des Projekts, Anfang dieses Jahres angekündigt hatte, die Finanzierung weiterer Durchführbarkeitsarbeiten für das Projekt einzustellen.

Das Unternehmen stellte seine Anteile im Dezember 2019 zum Verkauf, fand jedoch keinen Käufer.

Mark Podlasly, Vorsitzender der Partnerschaft, sagte, er glaube, dass das Energieprojekt nationale Vorteile habe und die neuesten Nachrichten die Mitglieder der Gruppe verletzen.

“Wir sind unglaublich enttäuscht von diesem Rückschlag. Die (First Nations Limited Partnership) ist bereit, die richtigen Käufer zu unterstützen, die uns als echten Partner behandeln und den einzigartigen Wert erkennen, den wir auf den Tisch bringen können”, sagte er.

Woodside sagt, dass es eine Position in der Gasressource vor dem Liard-Becken behalten wird.

Er gab eine Bitte um Stellungnahme zu den Erklärungen der Partnerschaft nicht sofort zurück.

Zu einer Zeit wurden rund 20 LNG-Terminals für die Westküste vorgeschlagen, aber das von Shell Canada geleitete 40-Milliarden-Dollar-Projekt LNG Canada ist das einzige, das die Bauphase erreicht.

Meg O’Neill, Interim-CEO von Woodside, sagte, die Entscheidung zum Verkauf würde es dem Unternehmen ermöglichen, sich auf höherwertige Gelegenheiten in Australien und Senegal zu konzentrieren.