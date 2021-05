Die FEC fordert den Kongress auf, vorab überprüfte wiederkehrende Spendenboxen zu verbieten

Die Kommission forderte den Kongress auf, das Gesetz zu ändern, um die “zustimmende Zustimmung” aller Mitwirkenden zu verlangen, bevor sie sich für Programme für wiederkehrende Abhebungen anmelden.

Die Abstimmung ist auch eine stillschweigende Anerkennung dafür, dass die wichtigste Wahlbeobachtungsagentur des Landes nach geltendem Recht praktisch machtlos ist, um zu verhindern, dass Kampagnen unwissentlich Spender für wiederholte Beiträge auswählen. Adav Noti, der zuvor in der FEC-Generalstaatsanwaltschaft gearbeitet hat und jetzt als Prozessanwalt im Campaign Legal Center tätig ist, sagte, es sei bemerkenswert, dass jede Empfehlung von einem Ausschuss angenommen wurde, der so oft durch Parteilichkeit behindert wurde.

“Es ist ziemlich selten, dass sie sich auf eine Empfehlung zum materiellen Gesetz zur Wahlkampffinanzierung einigen”, sagte Noti. Das Empfehlungspaket beinhaltet auch die Aufforderung an den Kongress, klar zu stellen, dass keine politischen Mittel für den persönlichen Vorteil verwendet werden können, und gegen sogenannte Betrugs-PACs vorzugehen, die wenig für Politik ausgeben, aber ihre Betreiber bereichern.

WinRed, die dominierende digitale Spendenplattform für die Republikanische Partei, ermöglicht es den Kandidaten, die wiederkehrende Spendenbox vorab zu überprüfen. Herr Trump verwendet zum Beispiel weiterhin solche vorab angekreuzten Kästchen für sein neues politisches Aktionskomitee.

Und in letzter Zeit Texas House SonderwahlDer republikanische Kandidat Dan Rodimer setzte eine vorab überprüfte wiederkehrende Spendenbox ein auf einer einzigen Spendenseite Das heißt, er würde jede Woche Abhebungen vornehmen – bis zum 29. November 2022 in über 80 Wochen.

Das vorab aktivierte Spendenfeld auf einer der WinRed-Spendenseiten von Dan Rodimer.

“Dies ist alles Standard beim Sammeln von Spenden für Kampagnen”, sagte RC Maxwell, Pressesprecher von Rodimer. “Unsere Kampagnenrichtlinie besteht darin, wiederkehrende Spenden am Ende der Kampagne zu stoppen.” Mr. Rodimer verlor und endete 11. Platz.