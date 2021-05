Die Fans übersetzten den gesamten indianischen Dialog in Assassins Creed Valhalla

Bildschirmfoto :: Ubisoft

Fans, die mit Experten zusammenarbeiten, übersetzten den gesamten Kanien’kehá: ka-Dialog, der in der Vinland-Sektion von erscheint Assassins Creed Valhalla.

Etwa auf halbem Weg durch das Massiv Assassins Creed ValhallaEvior unternimmt eine Reise nach Vinland, einer Küstenregion Nordamerikas. Während sie in Vinland ist, trifft sie auf die Kanien’kehá: ka oder die Mohawk Leute. Sie versteht ihre Sprache nicht und das Spiel bietet keine Übersetzung. Wenn Sie also nicht die Sprache sprechen, sind Sie genauso verloren wie Eivor. Die Eingeborenen, die Sie treffen, sprechen jedoch eine echte Sprache und Ubisoft arbeitete eng mit einem Kanien’kehá-Sprachberater zusammen: ka um sicherzustellen, dass sie es richtig gemacht haben. Die Übersetzung dieses Dialogs würde uns also einige interessante neue Einblicke geben, wie diese Menschen auf Eivor reagierten und wie sie über die Situation dachten.

das Überzeugung eines Attentäters Superfans bei Greifen Sie auf den Animus zu beschlossen, genau das zu tun. Die Gruppe arbeitete mit Kanien’kehá: ka Onkwawén: und Raotitióhkwa Sprach- und Kulturzentrum um alle im Spiel vorgestellten Dialoge der amerikanischen Ureinwohner korrekt zu übersetzen. Greifen Sie auf den Animus zu bietet auch zusätzlichen Kontext für einen Teil des Dialogs, der zeigt, wie es sich verbindet Assassin’s Creed Rogue und Assassins Creed III.

Sie werden nicht schockiert sein zu erfahren, dass die Kanien’kehá: ka Ihnen bei Ihrer Ankunft in Vinland nicht vertrauen. Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass der Hauptgrund, warum Eivor hier ist, darin besteht, einige Arschlöcher zu stoppen, die in dieses Land eingedrungen sind, um es zu stehlen.

Es ist nicht das erste Mal Greifen Sie auf den Animus zu half beim Übersetzen einer Sprache in Überzeugung eines Attentäters. Zu Beginn dieses JahresDer Gruppe gelang es schließlich, die erfundene Isu-Sprache zu entschlüsseln, die in mehreren Sprachen vorgestellt wurde Überzeugung eines Attentäters Spiele.