“Die EU hat das Vertrauen geschädigt!” Österreichischer Europaabgeordneter tobt über EU-Kampagne gegen Großbritannien | Politik | Neu

Der österreichische Europaabgeordnete Roman Haider kritisierte die Europäische Union in einer wütenden Rede über die mehrfachen Misserfolge des Blocks in seinen Beziehungen zu Großbritannien. Er erörterte die Behandlung Großbritanniens durch die Mitgliedstaaten, kritisierte das Verhalten des Blocks angesichts der Pandemie und verglich den Erfolg des britischen Impfprogramms mit dem “Impfchaos” im Block. Herr Haider bestand darauf, dass “die EU das Vertrauen geschädigt hat”, in einer heftigen Rede.

Er fuhr fort: „Es ist, als ob die EU die Briten für ihre demokratische Abstimmung bestrafen will und gleichzeitig andere davon abgehalten werden müssen, dasselbe zu tun.

“Das muss aufhören! Großbritannien muss wieder als guter Partner behandelt werden, als wichtiger Partner, und wir sollten ihnen keinen mangelnden Willen zur Einhaltung vorwerfen.”

Herr Haider schlug zu: “Die Europäische Union muss aus den Lehren lernen und über interne Reformen nachdenken. Die EU muss aufhören, in die Vorrechte der Mitgliedstaaten einzugreifen. Sie überlässt es der Entfremdung der Bürger mit der EU.”

Abschließend griff er die EU wegen des Impfstoff-Chaos der letzten Monate an: “Warum läuft die Impfkampagne in Großbritannien so gut, wenn es in der EU ein Impf-Chaos gibt? Es geht um Prioritäten. Großbritannien hat dem Kauf von Impfstoffen und der Gesundheitsversorgung Priorität eingeräumt hat die EU eine Schuldenunion und eine Umverteilung der Schulden zugesagt. “

