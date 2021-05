Die deutsche Regulierungsbehörde untersucht die Marktposition und die Datennutzung von Google

BERLIN – Die deutschen Aufsichtsbehörden haben eine Untersuchung der Marktposition von Google und des Umgangs von Suchmaschinen und Werbegiganten mit Nutzerdaten eingeleitet.

Das Bundeskartellamt gab am Dienstag bekannt, dass es auf der Grundlage neuer Bestimmungen des deutschen Wettbewerbsrechts, die für große digitale Unternehmen gelten, rechtliche Schritte gegen Google-Unternehmen in Deutschland, Irland und Kalifornien eingeleitet habe. Ähnliche Sonden wurden in den letzten Monaten für die Aktivitäten von Facebook und Amazon eingeführt.

Google hat bestritten, dass seine Praktiken gegen deutsche Wettbewerbsregeln verstoßen.

Nach den im Januar in Kraft getretenen Bestimmungen kann das Bundeskartellamt Unternehmen, die “für den Wettbewerb zwischen den Märkten von vorrangiger Bedeutung” sind, untersagen, sich an wettbewerbswidrigen Praktiken zu beteiligen.

“Aufgrund der großen Anzahl von digitalen Diensten, die von Google angeboten werden, wie beispielsweise die Google-Suchmaschine, YouTube, Google Maps, das Android-Betriebssystem oder der Chrome-Browser, könnte das Unternehmen als äußerst wichtig für den Wettbewerb auf den Märkten angesehen werden”, so das Unternehmen Der Leiter der Regulierungsbehörde, Andreas Mundt, sagte in einer Erklärung.

In einer zweiten Umfrage werden die Datenverarbeitungsbedingungen von Google untersucht, die für Benutzer häufig langwierig und schwer verständlich sind.

“Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, ob Verbraucher, die die Dienste von Google nutzen möchten, eine ausreichende Auswahl haben, wie Google ihre Daten verwenden wird”, sagte Mundt.

Die Aufsichtsbehörden haben angekündigt, zu prüfen, ob Google die Nutzer zwingen wird, der Verarbeitung ihrer Daten zuzustimmen, wenn sie ihre Dienste nutzen möchten, “ohne ihnen eine ausreichende Auswahl zu geben, ob, wie und zu welchem ​​Zweck diese Daten verarbeitet werden”.

Das Kartellamt sagte, es werde auch untersuchen, wie sich die Datenverarbeitungsrichtlinie des Unternehmens auf die Informationen auswirkt, die es über Benutzer von Websites und Anwendungen von Drittanbietern erhält.

Google sagte, es würde mit der Untersuchung zusammenarbeiten, bestand jedoch darauf, dass es den Verbrauchern einfache Möglichkeiten zur Kontrolle der Verwendung ihrer Informationen bietet und die Verwendung ihrer persönlichen Daten einschränkt.

“Menschen nutzen Google, weil unsere Dienste für sie nützlich sind, nicht weil sie Alternativen finden müssen oder nicht finden können”, sagte Google-Sprecher Ralf Bremer.