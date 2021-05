Die deutsche Band Lea Porcelain hofft, dass Pinoys ihr neues Album genießt

Obwohl “Choirs to Heaven” aufgrund des COVID-19-Virus nicht aus der globalen Sperrung heraus entstanden ist, ist das Album, wie Produzent Julien Bracht betonte, ein “Soundtrack zur Isolierung der Pandemie”. Handzettel

Das Berliner Electronic-Rock-Duo Lea Porcelain will sein Publikum in Südostasien erweitern.

In einem Interview mit diesem Autor hoffen Produzent Julien Bracht und Sänger Markus Nikolaus, die Hauptmänner dieser deutschen Gruppe, dass ihr neues Album “Choirs to Heaven” das philippinische Publikum begeistern wird.

Lea Porcelain wurde kürzlich von Strokes-Frontmann Julian Casablancas als Band ausgewählt, die auf KULT FM auf der Grand Theft Auto Online-Website zu sehen ist. Vor der COVID-19-Pandemie, die die Shows unterbrach, trat Lea Porcelain bei weltberühmten Festivals in Reading und Leeds, England, auf.

Die Erwähnung half, als das Publikum von Lea Porcelain außerhalb ihrer Heimat Deutschland wuchs.

„Ich denke, wenn Musikfans auf der ganzen Welt an deutsche Musik denken, ist sie entweder elektronisch wie Kraftwerk und Atari Teenage Riot oder New Wave und Goth mit Nena, Xmal Deutschland und Peter Schilling und extrem, wo man Metal und Hard Rock mag Rammstein, Blind Guardian, Scorpions und Kreator, um nur einige zu nennen “, erklärte Bracht.

„Wir, Lea Porzellan, sind irgendwo dazwischen.

Für Fremde würde man beim Hören von “Choirs to Heaven” Spuren von Post-Punk-Bands wie Joy Division und Bauhaus, die tiefen sonoren Autobahnen von Shoegazers Ride, die Eigenart von Radiohead und die brütende Musik von Interpol hören.

Nikolaus ‘Augen leuchten bei der Erwähnung dieser Bands.

“Wir lieben diese Künstler”, gab der Gitarrist zu, der in seiner vorherigen Band Wolf + Lamb mit dem Schlagzeuger der Ballettschule, Louis McGuire, mehr Funkelektronik erforschte. “Aber wir sind das Produkt dessen, was wir gerade fühlen.”

“Wir wissen, dass Filipinos große Musikliebhaber sind und deutsche Bands und Künstler sehr gut kennen”, fügte Nikolaus hinzu. “Wir hoffen, dass Lea Porcelain zu ihren Wiedergabelisten und Musikfavoriten hinzugefügt werden kann.”

Obwohl “Choirs to Heaven” nicht aufgrund des COVID-19-Virus aus der globalen Sperrung hervorgegangen ist, ist das Album, wie Bracht betonte, ein “Soundtrack der Isolation der Pandemie”.

Tatsächlich wurde das Album in Berlin und Los Angeles aufgenommen.

Zu den bemerkenswertesten Tracks gehören der Titeltrack “Choirs to Heaven”, “Pool Song” und “Ohio”.

“Wir verstehen Isolation, aber durch Musik finden wir eine Solidarität, die uns hilft”, sagte Bracht. „Es ist also ein Produkt unserer Musik und unseres Lebens in den letzten zwei Jahren. Musik ist eine spirituelle Verbindung mit Menschen auf der ganzen Welt. “”

„Wir hoffen, dass es den Filipinos gefällt. Und wenn alles besser ist, hoffen wir, auch vor dem philippinischen Publikum auftreten zu können. “”

“Choirs to Heaven” ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und wird irgendwann in diesem Monat in physischen Formaten wie Vinyl und CD erhältlich sein.