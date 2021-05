Die Bundesregierung soll Epidemiologen, Labortechniker und andere entsenden, um COVID-19 bei der Verwüstung von Manitoba zu helfen

Die kanadische Regierung reagiert auf Manitobas dringenden Aufruf zur Bekämpfung von COVID-19 und Intensivstationen mit Überkapazitäten, indem sie sich darauf vorbereitet, Epidemiologen und Labortechniker einzusetzen und die Testkapazität in der Provinz zu erhöhen.

Die Minister für öffentliche Sicherheit und Notfallvorsorge, Gesundheit und nationale Verteidigung bestätigten in einer Pressemitteilung am Montag, dass die Bundesregierung Manitoba, das am selben Tag eine Rekordzahl von Patienten auf der Intensivstation gemeldet hat, eine Reihe von Unterstützungsleistungen gewähren wird.

In der Pressemitteilung heißt es, die Bundesregierung werde Personal entsenden, medizinisches Personal über das Kanadische Rote Kreuz einsetzen und die kanadischen Streitkräfte unterstützen.

CBC News hat diese Agenturen für weitere Informationen kontaktiert und wird diese Geschichte aktualisieren, wenn sie antworten.

Die kanadischen Streitkräfte unterstützen derzeit den Einsatz von Impfstoffen in bis zu 23 First Nations-Gemeinden in Manitoba bis Ende Juni. Es ist nicht bekannt, ob die Provinz darüber hinaus um Hilfe gebeten hat.

Ottawa bereitet sich auch darauf vor, Epidemiologen, Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Labortechniker sowie die kanadische Behörde für öffentliche Gesundheit und Health Canada zu entsenden, heißt es in der Erklärung.

“Manitoba schätzt die zusätzliche Hilfe, da wir gerne anderen Gerichtsbarkeiten bei Bedarf helfen”, sagte der Sprecher der Provinz, Blake Robert.

Obwohl die Pressemitteilung besagt, dass Ottawa immer noch auf einen formellen Antrag auf Bundeshilfe wartet, sagte Robert, der Antrag sei am Freitag gestellt worden.

Vierzehn Personen, die nach Erhalt von COVID-19 auf den Intensivstationen von Manitoba gelandet waren, waren am Montag in Krankenhäuser in Ontario gebracht worden, um Platz in überlasteten Einheiten freizugeben, sagte ein Sprecher von Shared Health, der Gesundheitsorganisation der Provinz.

Zusätzlich zu den Vertriebenen in Ontario betrug die Gesamtzahl der COVID-19-Intensivpatienten in der Provinz am Montag 88 – ein Rekordhoch für Manitoba.

Manitoba braucht 50 Intensivpfleger und 20 Atemtherapeuten sowie 50 Kontakt-Tracer von Statistics Canada, sagte Premierminister Brian Pallister nach einem Gespräch mit Premierminister Justin Trudeau am Freitag.

“Es wird – wir hoffen – eine vorübergehende und eine kurzfristige Sache sein, aber je früher wir hier ein wenig Hilfe bekommen, desto besser”, sagte Pallister zu der Zeit.

Pallister forderte die Vereinigten Staaten außerdem auf, überschüssige Dosen von COVID-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten nach Kanada zu versenden.

Lanette Siragusa, Chief Nursing Officer von Shared Health, erwähnte auf einer Pressekonferenz am Freitag auch, dass jeder nach Manitoba entsandte Mitarbeiter des Gesundheitswesens drei Akutversorgungseinrichtungen in Winnipeg zugewiesen werden würde.

Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, dass in den kommenden Tagen spezifische Details der eingesetzten Ressourcen mit der Provinz ausgearbeitet werden.