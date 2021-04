Die birmanische Junta ordnet die Abschaltung des Internets an, da mehr demokratiefreundliche Demonstranten festgenommen werden

Das Militär reagierte auf die Proteste mit einem blutigen Vorgehen. Laut der Interessenvertretung der Vereinigung zur Unterstützung politischer Gefangener (AAPP) wurden mindestens 550 Menschen von Junta-Kräften getötet.

Die Rechtegruppe Human Rights Watch (HRW) sagte am Freitag, dass die Junta auch “ Hunderte von Menschen sind gewaltsam verschwunden “- einschließlich Politiker, Wahlbeamte, Journalisten, Aktivisten und Demonstranten – seit dem Putsch vom 1. Februar.

Mindestens 2.751 Personen, darunter Journalisten, Demonstranten, Aktivisten, Regierungsbeamte, Gewerkschafter, Schriftsteller, Studenten, Zivilisten und sogar Kinder, wurden laut AAPP häufig bei nächtlichen Überfällen festgenommen.

Die meisten birmanischen Bürger sind am Freitag ohne Internetzugang aufgewacht, nachdem Telekommunikationsunternehmen vom Ministerium für Verkehr und Kommunikation die Anweisung erhalten hatten, drahtlose Hochgeschwindigkeits-Internetdienste einzustellen.

Kunden des Telekommunikationsunternehmens Ooredoo erhielten am Abend vor ihrer Ankündigung, die Mobilfunkdienste bis auf Weiteres einzustellen, Textnachrichten. Die Richtlinie wurde vom 1. April datiert. Ein Großteil der Kunden in Myanmar stellt über drahtlose Datendienste eine Verbindung zum Internet her. Durch den Umzug bleiben nur diejenigen mit physischen Verbindungen für den Zugriff auf das Internet.

Laut Internet Monitor Netblocks wurden mobile Daten auch für den 19. Tag deaktiviert.

CNN hat das birmanische Militär um einen Kommentar gebeten beim Herunterfahren des drahtlosen Internets.

Während das Militär den Informationsfluss einschränkt, wurden nach Angaben der Vereinten Nationen Dutzende von Journalisten von Sicherheitskräften festgenommen, ebenso wie Bürger, die Berichten zufolge mit den Medien gesprochen haben.

Am Freitag sprach ein CNN-Team mit Einheimischen während eines Besuchs auf einem Basar im Insein County, Yangon. CNN ist mit Erlaubnis des Militärs in Myanmar und wird vom Militär begleitet, auch während des Marktbesuchs.

Zwei Frauen wurden später nach einem Bericht des lokalen Medienunternehmens The Irrawaddy festgenommen. Der Bericht enthielt Zeugenaussagen, dass eine Frau gesehen wurde, wie sie mit der CNN-Crew sprach. Aus diesem Bericht geht nicht hervor, ob diese Frau kurz darauf zu den Verhafteten gehörte. Während der Anwesenheit des Teams brach ein improvisierter Protest gegen das Regime aus, fügte der Bericht hinzu.

Mehrere nicht überprüfte Berichte in den sozialen Medien besagten, dass mindestens zwei Personen von Sicherheitskräften weggebracht wurden, nachdem sie mit dem CNN-Team gesprochen hatten.

CNN hat das birmanische Militär um einen Kommentar zu den gemeldeten Inhaftierungen gebeten.

In ihrer jüngsten Unterrichtung sagte die AAPP, sie könne den Aufenthaltsort von “nur einem kleinen Bruchteil” der kürzlich von ihr identifizierten Häftlinge bestätigen.