Rechtlich blond (2001)

Erster April

Die Rache einer Blondine bleibt die beste Art von Komödie: eine Komödie, die so sozial relevant ist wie Spaß macht. Die feministische Komödie über ein “Schwesternschaftsmädchen”, das beschließt, an die Harvard Law School zu gehen, um ihren Ex-Freund zurückzubekommen, wurde zu einem sofortigen Klassiker, als sie 2001 in die Kinos kam. Mit Reese Witherspoon als Protagonistin Elle Woods und basierend auf einem Buch der gleicher Name von Amanda Brown, Die Rache einer Blondine kam zu einer Zeit heraus, als der größte Teil des Feminismus in der Popkultur die Form starker weiblicher Charaktere annahm, die traditionell männlich sein mussten, um als weibliche Vorbilder ernst genommen zu werden.

Die Rache einer BlondineAuf der anderen Seite gab uns eine Figur, die nicht nur ihre Weiblichkeit nicht aufgeben musste, um als intelligent, kompetent und mächtig zu gelten, sondern deren Demonstration dieser Eigenschaften sich ergab von ihre Weiblichkeit. Der Film brachte mehrere Fortsetzungen heraus (eine Kinoveröffentlichung und ein Direct-to-Home-Video), eine weitere in der Entwicklung sowie ein Musical. Aber das kulturelle Erbe des Originalfilms lebt weit darüber hinaus weiter.

Der Pianist (2002)

Wir können diesen Film nicht guten Gewissens empfehlen, ohne zu bemerken, dass der Film von dem verwerflichen Roman Polanski gedreht wird. Wenn dies ein entscheidender Faktor ist, fahren Sie bitte fort. Hier gibt es jedoch ein mächtiges Stück Kino, und in einem Thema weiß der Regisseur nur zu gut: den Holocaust. Der Film mit Adrien Brody in seiner mit dem Oscar ausgezeichneten Rolle bietet ein beeindruckendes biografisches Porträt von Władysław Szpilman, einem polnischen klassischen Komponisten jüdischer Herkunft. Nachdem die Deutschen in seine Heimat eingedrungen waren, wurde Szpilman auf das Warschauer Ghetto beschränkt, wo er zunächst für das polnische Radio spielte und dann die letzten zwei Jahre des Krieges untergetaucht war, um der Entdeckung zu entgehen. Nazis und Tod in Konzentrationslagern. Es ist unvergesslich für diejenigen, die zuschauen können.

Ja der Mann (2008)

