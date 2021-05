Die Beschränkungen für Covid-19 sollten in Österreich gelockert werden, wenn der Sommer in den Bergen näher rückt

Hotels, Beherbergungsbetriebe und Unternehmen können am 19. Mai wiedereröffnet werden. Es ist zu hoffen, dass neben anderen Sommeraktivitäten auch einige Gletscherski angeboten werden. Wir betrachten auch die Situation in einigen anderen Skinationen in Europa. AKTUALISIEREN

Die österreichische Bundesregierung hat für den 19. Mai 2021 unter strengen Sicherheitsmaßnahmen eine umfassende Wiedereröffnung für Anbieter von Unterkünften, Gastronomie, Erholung sowie kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen angekündigt.

“Wir befinden uns auf der Zielgeraden unseres Kampfes gegen die Pandemie”, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Anfang Juli wurden auch neue groß angelegte Wiedereröffnungsmaßnahmen angekündigt.

Ab dem 19. Mai 2021 wurde auch eine Lockerung der Einreisebedingungen für Ausländer versprochen.

Für die Einreise nach Österreich muss ab diesem Datum Folgendes vorgelegt werden:

– Hinweise auf eine frühere Covid-19-Krankheit

– Ein negativer Covid-19-Test oder

– Eine Impfbescheinigung

Eine obligatorische Quarantäne für 10 Tage nach der Einreise nach Österreich mit der frühesten Möglichkeit eines kostenlosen Tests nach dem 5. Tag sollte nur aus Risikogebieten oder Gebieten mit Virusvarianten angewendet werden.

Wenn es jedoch um Reisen aus Großbritannien geht, bleibt abzuwarten, welche Anforderungen an die Rückkehr von einer Reise nach Österreich gestellt werden.

Die britische Regierung hat angekündigt, am 17. Mai bekannt zu geben, welche Länder welchen Beschränkungen unterliegen.

Die Länder werden in einem neuen Ampelsystem mit Risikobewertung eine grüne, gelbe oder rote Kategorie eingeben.

Diese bestimmen die Test- und Quarantäneanforderungen für verschiedene Länder.

„Wir sind natürlich sehr zufrieden mit den Eröffnungsphasen! Unternehmen in Tirol haben sich weitgehend auf diesen Neuanfang vorbereitet “, sagte Elena Protopopow, Marketingdirektorin für Tirol in Großbritannien, diese Woche gegenüber PlanetSKI.

„Mit den angekündigten ersten Eröffnungsphasen gibt es jetzt eine Perspektive – sowohl für die betroffenen Sektoren und Gebiete als auch für die Bevölkerung“, fügte Elena hinzu.

Weitere Informationen finden Sie hier Sommer in Tirol.

Wird es also zu spät zum Skifahren und Snowboarden sein?

Es sieht so aus, als ob Gletscherskifahren angeboten werden kann.

Hintertux in Tirol ist ganzjährig geöffnet.

“GUTE NACHRICHTEN – Hier sind wir wieder”, sagte die Region auf Facebook.

“Catering-, Gastgewerbe- und Freizeiteinrichtungen dürfen am 19. Mai 2021 endlich wiedereröffnet werden

„Natürlich werden wir Sie über alle Sicherheitsmaßnahmen auf dem Laufenden halten.

“Wir können es kaum erwarten, bald wieder hier zu sein – Bis dahin bleib gesund und bis bald!”

Andere alpine Skigebiete bieten möglicherweise kein Skifahren an, sollten jedoch für den Sommer mit all den fantastischen Aktivitäten geöffnet sein.

“In dem Moment, von dem wir alle geträumt haben, ist Österreich am 19. Mai wieder für den Tourismus geöffnet”, sagte das Skigebiet von St. Anton.

“Mit sehr sorgfältigen Eröffnungsphasen und einem klaren Sicherheitskonzept startet die Ferienregion St. Anton am Arlberg am 19. Juni in die nächste Sommersaison.”

Das Resort Ischgl fördert jetzt auch seine Sommeraktivitäten.

Personen, die Veranstaltungen besuchen oder Restaurants und Hotels besuchen, müssen einen negativen Test nachweisen.

Für Outdoor-Sportarten sind negative Tests möglich.

Für die Teilnahme an Indoor-Sportarten wie einer Turnhalle oder einem Fitnesscenter müssen Tests durchgeführt werden.

Öffentliche Veranstaltungen können auch mit fast 1.500 Personen bei Innenveranstaltungen und 3.000 Personen im Freien neu gestartet werden.

Bundeskanzler Kurz sagte, Österreich sei “vorsichtig” und die Lockerung der Maßnahmen könne aufgrund des Impfprogramms des Landes fortgesetzt werden.

Österreich hat 9 Millionen Einwohner und es wird erwartet, dass ein Drittel bis Mitte Mai die erste Dosis des Impfstoffs erhalten hat.

“Wir sind im Kampf gegen die Pandemie auf der Zielgeraden”, sagte Bundeskanzler Kurz.

Was ist also mit der allgemeinen Situation in anderen Alpenländern?

Italien

Die Beschränkungen wurden am Montag, dem 26. April, in den meisten Teilen Italiens gelockert, als sie in die Kategorie mit geringem Risiko von gelb nach orange oder rot übergingen.

Restaurants und Cafés können in gelben Bereichen mit geringem Risiko für den Tischservice im Freien wieder geöffnet werden.

Geschäfte können öffnen und Outdoor-Sportarten sind erlaubt.

Fünf Regionen, darunter das Skigebiet Val d’Aosta, bleiben jedoch in der Kategorie Orange oder mittleres Risiko klassifiziert.

Die anderen sind Basilikata, Kalabrien, Apulien und Sizilien.

Sardinien ist die einzige Region Italiens in der riskantesten roten Zone.

Eine nationale Ausgangssperre von 22.00 bis 17.00 Uhr bleibt bestehen.

Frankreich

Die Wiedereröffnung beginnt am Montag, dem 3. Mai, in vier Phasen.

Ab Montag können Menschen uneingeschränkt über die derzeitige Grenze von 10 km hinaus reisen, was die Reise zu und innerhalb der Alpen und Pyrenäen fördert.

Ab dem 19. Mai können Museen, Theater und Kinos wiedereröffnet werden und die Menschen können im Freien essen.

Am 9. Juni dürfen die Menschen drinnen essen und der Sport kann draußen wieder aufgenommen werden.

Die Ausgangssperre wird auf 23:00 Uhr reduziert und ausländische Besucher können mit einem Gesundheitspass zurückkehren.

Der Rest der Beschränkungen wird voraussichtlich am 30. Juni aufgehoben.

Die täglichen Fälle bleiben knapp unter 30.000, wobei die Fälle auf der Intensivstation mit 5.879 hoch sind.

Schweiz

Einige Maßnahmen wurden gelockert, und es wird erwartet, dass die Kontrollmaßnahmen fortgesetzt werden.

Wir haben früher darüber gesprochen:

Spanien

Die Pyrenäen könnten eine Option in Spanien sein (wenn britische Staatsbürger reisen und zurückkehren dürfen).

Die spanische Regierung hat angekündigt, sich ab Juni für Reisende aus Übersee und den Tourismus zu öffnen.

Tourismusminister Fernando Valdés sagte, dass im nächsten Monat ein Pilotprojekt stattfinden wird, damit Spanien die Menschen im Juni willkommen heißen kann.

Wir werden Sie in Kürze über Neuigkeiten aus anderen Bergregionen in Europa informieren.

Hier ist eine BBC-Tabelle mit Fällen in ganz Europa.