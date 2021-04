Die Besatzung erreicht die Raumstation an Bord der recycelten SpaceX-Kapsel Weltraumnachrichten

Laut NASA sind am Samstag vier Astronauten an Bord der SpaceX-Kapsel “Crew Dragon Endeavour” an der Internationalen Raumstation (ISS) eingetroffen. Sie waren die erste Besatzung, die von einem Raketentriebwerk, das aus einem früheren räumlichen Flug recycelt wurde, in die Umlaufbahn gebracht wurde.

Die drei männlichen und eine weibliche Besatzung aus den USA, Japan und Frankreich erreichten die ISS am frühen Samstagmorgen nach einer 23-stündigen Reise.

Sie erreichten die ISS in derselben Kapsel, die im vergangenen Mai von der PrimeX-Crew verwendet wurde.

„Ihre Ankunft bedeutet, dass sich jetzt 11 Menschen an Bord unseres umlaufenden Labors befinden, eine Zahl, die seit der Ära des Space Shuttles nicht mehr gesehen wurde. Umarmungen gibt es zuhauf “, twitterte die NASA, begleitet von einem Video über die Begrüßung der neuen Astronauten-Crew.

“Bemühen Sie sich anzukommen!” Willkommen zu @Raumstation, Crew-2! Ihre Ankunft bedeutet, dass sich jetzt 11 Menschen an Bord unseres umlaufenden Labors befinden, eine Zahl, die seit der Ära des Space Shuttles nicht mehr gesehen wurde. Umarmungen gibt es zuhauf. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K – NASA (@NASA) 24. April 2021

Endeavour wurde kurz nach 9:00 Uhr GMT in einem Liegeplatzhafen etwa 420 km über dem südlichen Indischen Ozean, NASA, eingeschlossen erwähnt in einem Bericht.

An Bord befanden sich zwei NASA-Astronauten – Missionskommandant Shane Kimbrough (53) und Pilot Megan McArthur (49) – sowie der japanische Astronaut Akihiko Hoshide (52) und sein Missionsspezialist Thomas Pesquet (43), ein französischer Ingenieur der Europäischen Weltraumorganisation .

Die Besatzung befindet sich auf einer sechsmonatigen wissenschaftlichen Mission zur ISS, sagte die NASA.

“Es ist 20 Jahre her … seit JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), ESA (European Space Agency), NASA und russische Astronauten im Weltraum zusammen waren, also ist es eigentlich ziemlich historisch. Was heute passiert”, sagte Pesquet. der Astronaut aus Frankreich.

“Wir können es kaum erwarten, mit unserer Arbeit an der Raumstation zu beginnen. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was in dem Abenteuer vor uns liegt.”

Die Mission ist das zweite “operative” Raumstationsteam, das von der NASA an Bord einer Crew Dragon-Kapsel gestartet wurde, seit die menschliche Raumfahrt letztes Jahr nach einer neunjährigen Pause wieder von US-amerikanischem Boden aus aufgenommen wurde.

Es ist auch der dritte Flug mit Besatzung in die Umlaufbahn innerhalb von 11 Monaten im Rahmen der im Entstehen begriffenen öffentlich-privaten Partnerschaft der NASA mit SpaceX, dem Raketenunternehmen, das 2002 von Elon Musk, CEO des Elektroautoherstellers Tesla Inc., gegründet wurde.

Dieser Screenshot aus dem NASA-Live-Stream zeigt das Raumschiff Crew Dragon von SpaceX, das am 24. April etwa 20 Meter vom Docking-Zugang zur Internationalen Raumstation entfernt ist. [NASA/AFP]