Die Bank von Spanien schlägt vor, die Entlassungskosten zu senken und das österreichische Modell zu übernehmen

Laut dem Gouverneur der Bank von Spanien, Pablo Hernández de Cos, können NGEU-Mittel verwendet werden, um die Genehmigung von Strukturreformen zu erleichtern, die für einige Agenten kurzfristig Kosten verursachen. Die Chancen, die Genehmigung für bestimmte Gesetzesänderungen zu erhalten, wenn die Vorteile erst nach einer bestimmten Zeitspanne greifbar werden, können erhöht werden, wenn Gruppen, die vorübergehend verlieren, entschädigt werden. Die Einrichtung eines Kapitalisierungsfonds für jeden Mitarbeiter zur Finanzierung eines Teils seiner Abfindung im Falle einer Entlassung ist ein Beispiel für eine Reform, die für die gesamte Wirtschaft wünschenswert, für einige Agenten jedoch kurzfristig kostspielig ist.

Der erhebliche Unterschied in Spanien zwischen den Kosten für die Kündigung von unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen, die im ersteren Fall viel höher sind, und umso mehr, wenn die Beschäftigungsdauer lang ist, führt dazu, dass die Arbeitsplatzverluste bei Leiharbeitnehmern unverhältnismäßig sind. Um dieses Problem der übermäßigen Dualität des Schutzgrades verschiedener Arbeitnehmer je nach Vertragsart zu überwinden, wurde in der Arbeitsreform von 2010 die Einrichtung eines individuellen Kapitalisierungsfonds mit einem Betrag vorgeschlagen, der einer bestimmten Anzahl von Arbeitstagen pro Jahr entspricht Nutzungsbedingungen, Geschäftsbedingungen. Dieser Betrag würde von der Abfindung abgezogen, die Arbeitgeber im Falle einer Entlassung zahlen müssen.

Die Arbeitnehmer würden den im Fonds angesammelten Betrag nicht nur im Falle einer Entlassung zurückerhalten, sondern auch, wenn sie zu einem neuen Arbeitsplatz in einem anderen geografischen Gebiet wechseln, um für die Ausbildung oder sogar nach der Pensionierung zu bezahlen. Wenn Arbeitnehmer in ein anderes Unternehmen in demselben geografischen Gebiet ziehen würden, würden sie außerdem den Restbetrag des Fonds mitnehmen. Unter den Vorzügen dieses Systems stellen wir eine bessere Abstimmung zwischen den Entlassungsentscheidungen der Unternehmen und der individuellen Produktivität jedes Mitarbeiters fest, da dadurch die Unterschiede in der Höhe der vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Entlassung gezahlten Vergütung je nach Art des Arbeitnehmers verringert werden Vertrag. oder die Länge des Jobs.

Die Mittel des NGEU-Programms könnten verwendet werden, um einen Teil der zusätzlichen Kosten für Unternehmen während des Übergangs zum neuen Regime zu verringern, da die Aufrechnungsrechte in laufenden Verträgen bestehen bleiben würden. Wenn das neue System durch Sozialversicherungsbeiträge von Unternehmen finanziert wird, würden Unternehmen in den ersten Jahren des Systems zusätzliche Kosten haben, da sie gleichzeitig die neuen Beiträge und die vor Einführung dieses Systems aufgelaufenen Abfindungszahlungen zahlen müssten. Mechanismus. In Kasten 2.4 wird beispielsweise eine Formel für diese Übergangskosten vorgeschlagen, nach der sich der Gesamtbetrag, den die gesamte Bevölkerung von Langzeitarbeitern erhält, gegenüber dem derzeitigen System nicht ändert.

Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass die verschiedenen Regierungsebenen in den ersten Jahren nach Einführung des neuen Regimes einen abnehmenden Anteil der Übergangskosten subventionieren können. Die Verwendung eines Teils der NGEU-Mittel würde dem Mechanismus die notwendigen Ressourcen für seinen ersten Start zur Verfügung stellen. Darüber hinaus würde diese Verwendung den in der Verordnung der Kommission festgelegten Bedingungen entsprechen, wonach Reformen zur Förderung des Wachstums oder zur Verbesserung der wirtschaftlichen oder ökologischen Nachhaltigkeit beitragen müssen, um für NGEU-Mittel in Frage zu kommen. In dieser Verordnung wird ausdrücklich auf Reformen des Rentensystems und des Arbeitsmarktes als Beispiele für Reformen verwiesen, die für NGEU-Mittel in Frage kommen.

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Files/InfAnual_Ing_2020.pdf