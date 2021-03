Die Aktualisierung des Tesla Model S zeigt die V11-Benutzeroberfläche, den “Drag Strip-Modus”, “Smart Shift” und mehr.

Eine kürzliche Sichtung einer Aktualisierung des Tesla Model S bot einen ersten Einblick in die potenzielle Benutzeroberfläche von Version 11 der Software sowie in einige ihrer Funktionen. Die Bilder zeigten auch, wie Tesla das 17-Zoll-Infotainmentsystem Cybertruck und sein Armaturenbrett nutzen kann.

In einem Beitrag in der Unterprogramm R / TeslaMotors, leidenschaftlich über Elektrofahrzeuge u / FridayTheDog111 Es wurde festgestellt, dass das Filmmaterial in einer von zwei Modell S-Auffrischungseinheiten mit hoher Kilometerleistung aufgenommen wurde, die von Phoenix nach Fremont fuhren. Der EV-Enthusiast gab nicht an, wo er auf das Fahrzeug gestoßen war, obwohl die Fotos anscheinend im Kettleman Supercharger aufgenommen worden waren.

Ein Blick auf die Fotos, die der Elektroauto-Enthusiast geteilt hat, zeigt, dass die V11-Software Änderungen an der Benutzeroberfläche gegenüber dem V10 enthält. Der 3D-Avatar des Fahrzeugs, der ungefähr die gleiche Größe wie Modell 3 und Modell Y zu haben scheint, wurde im Dashboard angezeigt. Dies deutet darauf hin, dass die Fahrvisualisierungen im nächsten Fahrzeug wie beim Vorgänger im Armaturenbrett angezeigt werden.

Zusätzliche Bildschirmfläche von der 17-Zoll-Infotainmentsystem scheint auffällig zu sein, wie aus der Unterstützung mehrerer Widgets pro Bildschirm hervorgeht. Aber soweit diese interessant sind, stachen auf den letzten Fotos einige der Funktionen heraus, die im Menü “Fahren” des neuen Modells S aufgeführt sind. Auf den Bildern konnten wir neue Funktionen wie “Smart Shift” sehen, eine spezielle “Drag Strip Mode” und eine Option für “Insane” Beschleunigung.

Während die Art der neuen Funktionen von Tesla noch nicht bekannt gegeben wurde, scheint sich „Smart Shift“ auf eine Funktion zu beziehen, auf die Elon Musk kürzlich auf Twitter verwiesen hat. In einem Tweet stellte der Tesla-CEO fest, dass das aktualisierte Modell S ohne Schalthebel funktionieren könnte. Eine später durchgesickerte E-Mail enthielt zusätzliche Details zu dieser Funktion, wobei Musk darauf hinwies, dass das System Verwenden Sie Autopilot-Kameras um zu bestimmen, ob ein Fahrzeug im Leerlauf, im Rückwärtsgang oder während der Fahrt geparkt werden soll. Diese Kapazitäten scheinen der Rechnung einer „Smart Shift“ -Funktion zu entsprechen.

Die „verrückte“ Beschleunigung ist ein Rückfall in die Zeit des Modells S P85D, einer Variante der vollelektrischen Flaggschiff-Limousine, die in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km / h fahren konnte. Der Wahnsinnsmodus ist teilweise für die Tendenz der Tesla-Besitzer verantwortlich, Passagierreaktionsvideos zu teilen das Beschleunigungserlebnis des Modells S. zum ersten Mal. Der „Drag-Strip-Modus“ scheint angesichts seines Spitznamens auf eine Funktion zu verweisen, mit der Fahrer ihr Modell S mit der bestmöglichen Leistung starten können.

Die Tatsache, dass in den kürzlich fotografierten Bildern der Aktualisierung des Modells S keine „Plaid“ -Referenzen enthalten sind, deutet darauf hin, dass es sich bei dem Auto um eine zweimotorige Allrad-Variante mit großer Reichweite handelt. Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass die jüngsten Bilder nur wenige Bildschirme und Funktionen zeigten, die in der Model S Refresh V11-Software verfügbar sind. Andere Funktionen, insbesondere diejenigen, die nur für das Model S Plaid gelten, wären wahrscheinlich noch aufregender.

Sehen Sie, wie die Aktualisierung des Tesla Model S eine Dreipunktkurve macht, bevor Sie im folgenden Video die Geschwindigkeit erhöhen.

Zögern Sie nicht, uns für neue Tipps zu kontaktieren. Senden Sie einfach eine Nachricht an [email protected] um uns zu warnen.