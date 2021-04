Die Agentin der algerischen Tennisspielerin Ines Ibbou erklärt den Grund für ihren offenen Brief an Dominic Thiem im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr befand sich Dominic Thiem, die Nummer 4 der Welt, inmitten einer Kontroverse, nachdem die ATP- und WTA-Tour für sechs Monate unterbrochen worden war. Die Unterbrechung erfolgte aufgrund der Coronavirus-Pandemie, die zu einer globalen Krise führte.

Infolgedessen befanden sich die Tennisspieler mit niedrigerem Rang in einer schwierigen Situation, da sie durch die Teilnahme an Turnieren keine Preise gewinnen konnten. Insbesondere eine algerische Tennisspielerin, Ines Ibbou, hob ihre Stimme und suchte Unterstützung für Spieler mit niedrigerem Rang wie sie, die finanzielle Probleme hatten.

Letztendlich hat Novak Djokovic einen Player Relief Fund eingerichtet, um Fachleuten zu helfen, die aufgrund ihres geringen Einkommens Probleme haben. Viele der 100 besten Spieler haben an den Fonds gespendet, um Solidarität mit Tennisprofis auf niedrigerem Niveau zu zeigen.

Thiem weigerte sich jedoch, einen Beitrag zum Coronavirus-Hilfsfonds zu leisten, und verwies auf die unprofessionelle Haltung vieler untergeordneter Akteure. Infolgedessen erhielt der Österreicher viel Kritik für seine Kommentare, was Ines Ibbou veranlasste, einen offenen Brief an Thiem zu senden.

Ines Ibbous Agent spricht über das Video, das an Dominic Thiem gesendet wurde

Kürzlich erschienen Ines Ibbou und ihr Sportagent Hassen Guedioura in einem Interview. Letzterer erwähnte den Vorfall, der Ibbou dazu veranlasste, ein bewegendes Video an Thiem zu drehen, um die Opfer von Spielern wie ihr zu respektieren.

Guedioura erwähnte, dass die Pandemie das Einkommen von Tennisspielern auf niedrigerem Niveau gesenkt und ihr Überleben im Sport untragbar gemacht habe.

„Jeder in diesem Sport hatte eine Pause, daher war es für einige Athleten sehr schwierig, mit der Situation umzugehen, da kein Turnier für Tennisspieler keine Finanzierung, kein Geld und kein Mittel zum Überleben bedeutet. Und es gab diese unangenehmen Worte von Dominic Thiem, die besagten, dass nicht alle Spieler es zu diesem Zeitpunkt verdienen [referring to Djokovic’s Player Relief fund], was für einen großartigen Spieler eine schwierige Beobachtung war. “ sagte Guedioura.

Ibbous Video wurde von Nick Kyrgios und Venus Williams unterstützt. Tatsächlich hatte sogar der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune zur Unterstützung des jungen Tennisspielers getwittert.