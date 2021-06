Die 4 besten kanadischen Aktien unter 30 US-Dollar, die ich mit 400 US-Dollar kaufen würde

Die anhaltende Impfung, die sich stetig verbessernde Wirtschaft, die erwartete Erholung der Verbrauchernachfrage und das Wachstum der Unternehmensgewinne deuten darauf hin, dass es jetzt an der Zeit ist, in hochwertige kanadische Aktien mit niedrigen Kursen zu investieren.

Wenn Sie also 400 US-Dollar sparen können, habe ich vier kanadische Aktien herausgesucht, die solide langfristige Wetten sind und niedrig gehandelt werden. Bemerkenswert ist, dass diese Aktien unter 30 USD gehandelt werden und starke Wachstumsaussichten haben.

Algonquin Power & Utilities

Apropos Aktien, die unter 30 USD gehandelt werden, sollten Sie einen Kauf in Betracht ziehen Algonquin Power & Utilities (TSX: AQN)(NYSE: AQN). Sein risikoarmes Geschäft generiert außergewöhnliche Gewinne und Cashflows, die seine höherer Bestand In den kommenden Jahren. Der Stromproduzent erwartet, dass seine Tarifbasis in den nächsten fünf Jahren im zweistelligen Bereich steigen wird, was darauf hindeutet, dass sein bereinigtes EBITDA und sein Ergebnis weiterhin schnell wachsen könnten. Darüber hinaus bieten die langfristigen Strombezugsverträge, die starke Bilanz und die Wachstumschancen im Bereich der erneuerbaren Energien einen langen Wachstumspfad.

Algonquin Power & Utilities hat seine Aktionäre schon immer mit einer höheren Dividende belohnt. Insbesondere hat es seine Dividende in den letzten 11 Jahren um 10 % CAGR erhöht. Ich glaube, dass seine hochwertige Ertragsbasis und sein robuster Cashflow es ihm ermöglichen, seine zukünftige Dividendenausschüttung zu stärken und die Renditen für seine Aktionäre zu verbessern.

Luft Kanada

Mit der Beschleunigung der Impfrate und der Lockerung der Reisebeschränkungen Luft Kanada (TSX: Wechselstrom) mittel- bis langfristig hohe Renditen erzielen könnten. Die Aktie hat in einem Jahr aufgrund der Erwartungen einer Erholung der Luftverkehrsnachfrage bereits um mehr als 48 % zugelegt, und ich sehe einen weiteren Anstieg, da sich der Betrieb bald wieder normalisieren könnte.

Die Erholung der Nachfrage nach Flugreisen und die Wiedereröffnung der internationalen Grenzen könnten die Finanzen von Air Canada deutlich ankurbeln. Im Laufe des Jahres erwarte ich, dass sich der Umsatz und die Kapazität von Air Canada erholen und der Nettobarmittelverbrauch und die Verluste sequenziell zurückgehen. Das wachsende Luftfrachtgeschäft der Airline ist ein weiterer Lichtblick und diversifiziert ihre Umsatzbasis. Insgesamt halte ich Air Canada-Aktien für eine der besten Payback-Wetten.

Cineplex

Wie Air Canada, Cineplex (TSX: CGX) kann sich stark erholen, wenn sich der Betrieb normalisiert. Es handelt unter 30 US-Dollar und könnte ein solide Langzeitwette. Wir haben in den letzten sechs Monaten starke Käufe in Cineplex verzeichnet, was zu einem Aktienwachstum von 83 % geführt hat. Trotz des jüngsten Anstiegs wird es immer noch mit einem erheblichen Abschlag von seinem Niveau vor der Pandemie gehandelt, was es auf dem aktuellen Niveau zu einem guten Geschäft macht.

Ich denke, das Unterhaltungsunternehmen könnte auf lange Sicht überproportionale Renditen erzielen, wenn sich der Betrieb wieder normalisiert und die Verbrauchernachfrage anzieht. Die Kinoeinnahmen, die Betriebskapazität und der Verkehr von Cineplex könnten sequenziell wachsen, während der Nettobarmittelverbrauch in den kommenden Quartalen zurückgehen könnte.

WELL Gesundheitstechnologien

WELL Gesundheitstechnologien (TSX: GUT) hat in der Vergangenheit exorbitante Renditen erwirtschaftet und in einem Jahr über 195% und in drei Jahren rund 1789% an Wert gewonnen. Das starke Wachstum seiner Aktie spiegelt seine hervorragende finanzielle und operative Leistung und seine Fähigkeit wider, wachstumsstarke Unternehmen zu erwerben und zu integrieren.

Ich glaube, dass die WELL Health-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen könnte, angetrieben von starken Software- und Serviceumsätzen. Gleichzeitig sollen die Digitalisierung klinischer Assets, eine starke M&A-Pipeline, wachsende Marktanteile, ein starker Cashflow und eine bessere Kostenkontrolle eine solide Grundlage für das Wachstum bilden und es für langfristige Investoren attraktiv machen.